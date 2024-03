El amor entiende de segundas y terceras oportunidades... de hecho no tiene límite hasta encontrarlo. Es el caso de Jesús y Lydia. Dos desconocido hasta ayer, que acudieron a First Dates para buscar la chispa y una nueva relación. Desde el primer momento hubo conexión entre los dos... Él entró muy fuerte en el restaurante, pura fantasía. Se definió como un artista del Renacimiento contemporáneo: pintor, escultor y boxeador, de hecho presume de ser el profesor de boxeo más caro de Europa con una tarifa de unos 300 euros por hora. Un ser muy polifacético que, según sus palabras, había tenido mucho éxito en su vida amorosa hasta el punto de asegurar que habría estado con más mujeres que Julio Iglesias: "Yo solo podría repoblar el mundo".

"Soy una chica Almodóvar y me encantan los macarras"

Como carta de presentación no estaba mal, hasta trajo para su cita un corazón hecho de arcilla. Lydia llegó también pisando fuerte: "Soy como una chica Almodóvar. La gente piensa que soy la típica pija pero, en realidad, soy una gamberra". A ella Jesús le gustó desde el primer momento su complejidad: "Me recuerda la película del 'Hombre que susurraba a los caballos' y además me gusta mucho su rollo macarra".

La cita fue sobre ruedas, hasta el punto de que Lydia avisaba que al tercer matrimonio va el definitivo: "He estado casada dos veces, me falta la tercera".

Estaba claro que iba a triunfar el amor entre estos dos participantes de First Dates. Tras la cita los dos sellaron su primer encuentro con un beso. "A mi me gustan las mujeres sin pelos en la lengua", aseguró Jesús.