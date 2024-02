Noche tras noche cientos de miles de personas se sientan frente al televisor para disfrutar de uno de los programas más anecdóticos de la parrilla: First Dates. El formato de Cuatro reúne a sus invitados, que buscan el amor en una romántica velada, que bien puede ir sobre ruedas, pero que también en muchas ocasiones acaba siendo un verdadero desastre.

Los espectadores de First Dates están acostumbrados a conocer a través del programa a personajes de lo más pintorescos. A menudo los carácteres de quienes se sientan en la misma mesa para disfrutar de la cita a son demasiado incompatibles. Por otra parte, otra situación que suele darse es que la tensión sexual entre ambos se palpa incluso a través de la pantalla. Sea como sea, siempre se acaban generando situaciones de lo más surrealistas en el plató 'del amor'.

Sergio y Anita buscan su media naranja en 'First Dates'

Sergio y Anita han acudido a 'First Dates' en busca de su media naranja. Él asegura que es un "peluchín" pese a que en una primera impresión pueda parecer un "atracador de bancos". También le gusta el fútbol y cuenta que lo único que le ha proporcionado alegrías y felicidad durante los últimos doce años ha sido su equipo preferido, el Real Madrid.

Ella, por su parte, se define como una mujer con carácter y una persona deportista, pero a la que no le motiva el fútbol. Los dos se han gustado físicamente, pero a Anita le ha dado la sensación de que Sergio es un tanto espabilado, algo que no le ha hecho mucha gracia. Él ha visto en ella una mujer atractiva y sensual.

Ambos han tenido varias relaciones, pero todas ellas bastante cortas. Sergio ha reconocido que lo que más le llama la atención de una chica es su culo y la boca, al mismo tiempo que ha opinado que la soltera tiene "unos morros muy sensuales". Ella ha confesado que también se fija en el culo de los chicos, además de en su mirada.

El soltero, cautivado con su cita: "Parece una tigresa"

Más tarde han conversado sobre los tatuajes, y Sergio le ha contado que tiene nada más y nada menos que 24. Ella, en cambio, tan solo tiene dos, y se los ha enseñado. En ese momento él no ha dudado en llenarle de halagos: "Ese cuerpo, esas curvas, ese pelo... parece una tigresa", comentaba cuando estaba solo ante las cámaras de First Dates.

Durante la conversación Sergio ha compartido con Anita que se siente "un ganador porque lucho por lo que quiero, todo lo que digo lo consigo", algo que ella ha considerado "una fantasmada", pero le ha acabado contestando que ella también es una mujer con carácter que "te vende lo que quieras", ha asegurado.

Sergio dice que es "un empotrador" y Anita se lleva las manos a la cabeza

A solas en el reservado, y cumpliendo con las reglas de un juego, Anita ha besado en el cuello a Sergio, quien ha reconocido que se ha excitado. En ese momento es cuando le ha espetado a su cita que era "un empotrador". Al ver la reacción de su cita, quien se ha sentido incómoda con el comentario, ha tratado de arreglarlo: "Un empotrador, pero cariñoso", ha repetido varias veces.

En el momento de la decisión final, Anita ha dejado claro que no quería tener una segunda cita con Sergio, ya que el soltero había tenido algunas salidas que no le habían gustado. A él, en cambio, le habría gustado repetir, y ha reconocido que había visto cosas en su acompañante de velada que hacía tiempo que no veía en una mujer.