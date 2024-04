En 'Supervivientes' los enfrentamientos y tensiones son unas de las situaciones más comunes, no solo por la inevitable convivencia, sino también por las extremas condiciones a las que se somete a los concursantes que provocan una mayor irascibilidad. Ahora, la relación entre Aurah Ruiz y Rubén Torres es una de las más complicadas de esta edición. Tal es así que este domingo tuvieron que subirse al 'Puente de la Concordia' para intentar limar asperezas y decidir si hacen las paces en favor de la convivencia o si sus diferencias son totalmente irreconciliables.

"Eres una persona fea por dentro y por fuera"

La dinámica del "juego" consiste en ir avanzando por los peldaños del puente en los que hay escritos diferentes palabras. La del primer peldaño era "feo", un adjetivo que ambos se han dedicado en numerables ocasiones. "Yo le dije feo porque es una persona que no me gusta tanto interiormente, como físicamente [...] Al sembrar la duda ante mi familia evidentemente para mi eres una persona fea por dentro y por fuera", comentaba Aurah refiriéndose al supuesto flirteo del que Torres le acusó. "No recuerdo decirle fea porque no la veo una chica fea [...] No es que sea fea es que para mi tiene unos principios y un respeto que no es el que tiene que tener una persona. Si que es cierto que me pasé diciendo que yo había sentido eso cuando me tendría que haber callado, le pedí disculpas por ello", respondía el superviviente.

"Pareces un viejo maniático"

La siguiente palabra fue "cangrejos" y es que estos crustáceos han provocado más encontronazos de los esperados. Aurah explicaba que, a pesar de gustarle esa comida, no los caza porque le dan "un poco de miedo". "En principio dije que no iba a comer cangrejo, pero al final la necesidad me hizo tener que probarlos", añadía. Además, le achacaba a Torres que le negaba esta comida de supervivencia, gesto que sí tenía con otros compañeros en las mismas condiciones.

Torres argumentó que él se hacía cargo de cazar, cocinar y compartir los cangrejos, pero más adelante solicitó la ayuda de los compañeros que quisieran comer para prepararlos. Ella no colaboró en esto y, al parecer, quería su porción de cangrejo. Aunque insiste en que no prohibió que Aurah comiera. "No mientas", le decía. "Ayer yo hice cinco horas de fuego. Eres muy pesado, de todo te quejas. Pareces un viejo maniático [...] Eres una acaparador de la cocina, pareces 'Pepa La Cocinera'. Hoy mismo nos sacaste a Pedro y a mi de ahí con una falta de respeto", replicaba Aurah.

"Eres un chulo, un prepotente, un creído, un engreído"

Los cangrejos son un claro punto de conflicto difícil de resolver para ambos, por tanto pasaron al siguiente peldaño con "chulo" escrito en él. Empezaba Aurah: "Para mi eres un chulo, un prepotente, un creído, un engreído y todo lo que se pueda decir porque es lo que me has demostrado desde el primer minuto. Y si es mentira, dímelo ¿Eres un chulo?". "Yo lo de chulo lo reconozco, me gusta la chulería. Igual que lo de macarra, pero lo de engreído y todo el resto de insultos que me dices no estoy de acuerdo [...] Te has metido con mi familia, conmigo...", contestaba Torres.

"No, te has metido tú con mi familia y con mi marido creando dudas muy feas y una vez me tocas lo que más quiero voy a ir a por ti a muerte. Ni siquiera has dicho delante de una cámara que te lo puto inventaste [...] Eso no te lo voy a perdonar ni en 'Supervivientes', ni en España", decía Aurah. "Eres un chulo y has seguido siéndolo conmigo y cada vez que hablas y la cámara me enfoca, me haces así y te pones a reírte. Lo has hecho o no lo has hecho ¿Te has agarrado el paquete?", continuaba la participante muy alterada. "Estamos grabados 24 horas al día, habría salido", alegaba Torres.

La "energía selectiva" de Aurah y la "memoria selectiva" de Torres

El último peldaño fue "energía selectiva", algo de lo que Torres ha acusado a Aurah varias veces, según él porque ella se "escaquea" de muchas tareas. "No te digo cuando estás mala [...] Pero si tienes energía para hablar con los vecinos a la otra playa y meterte al agua, tienes energía para sentarte a meter palitos alimentando el fuego", explicaba Torres.

"Tú tienes memoria selectiva porque yo voy a buscar palos como todos, hago mis turnos en la hoguera, hago lo mismo que tu haces, lo único que no hago es cocinar porque no me dejas. No dejas cocinar a nadie. Aquí todo el mundo tiene energía selectiva porque estamos sin comer hundidos en la mierda. Claudia está mala y la respetas porque con Mario te cagas, pero conmigo no. A la única que no respetas en esa playa y no has respetado durante un mes es a mi", se defendía Aurah, seguido de muchos otros ataques entre ambos.

Con esto, se termina el tiempo en el 'Puente de la Concordia', llegando el momento de reconciliarse o dejar el conflicto sin resolver. Aurah inmediatamente se daba la vuelta, mientras que Torres se quedaba en el puente dispuesto a "tener una convivencia buena" y "a hacer un cambio", si Aurah lo hacía. Algo que ella negaba y añadía: "Yo soy como soy, no voy a hacer un cambio y al que no le guste que se aparte".

Rocío Madrid, una de las expulsadas, añadía en plató "Tengo que decir que es cierto que veo que Torres la está buscando y yo porque haya tenido mala experiencia con Aurah allí, no quiere decir que vaya a defender lo indefendible", corroborando la versión de su excompañera.