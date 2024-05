La exmodelo y presentadora Arantxa del Sol ha sido una de las protagonistas de Supervivientes 2024. El programa, que a煤n contin煤a en emisi贸n pero ya sin ella como participante, ha sido uno de los m谩s pol茅micos por los enfrentamientos de la esposa de Finito de C贸rdoba con 脕ngel Cristo Jr., hijo del famoso domador y de B谩rbara Rey, as铆 como por las insinuaciones de una posible infidelidad del diestro hacia la exmodelo.

La presentadora confiesa que lo ha pasado muy mal, aunque asegura que conf铆a en su esposo y que prefiere refugiarse en el calor y amor de su familia ante estos duros momentos que le est谩 tocando vivir. "Nunca me imagin茅 que me iba a pasar todo esto", ha afirmado compungida.

Un zasca en el plat贸 de Supervivientes

El regreso de Arantxa del Sol de Supervivientes, donde pas贸 dos meses en Honduras, no fue desde luego como ella se hab铆a imaginado. Despu茅s de protagonizar duros enfrentamientos con 脕ngel Cristo, la exmodelo entr贸 al plat贸 de Supervivientes para encontrarse completamente sola.

Y es que ella esperaba hallar all铆 a su esposo, el torero Finito de C贸rdoba, con quien se cas贸 en 2001 y con el que tiene dos hijos en com煤n. Sin embargo, el diestro no estaba all铆. Y eso que Arantxa volv铆a ya del pa铆s centroamericano muy afectada por las insinuaciones de que su marido hab铆a tenido una posible aventura con la actual pareja de 脕ngel Cristo.

Finito de C贸rdoba no estaba en plat贸 y Arantxa del Sol se mostr贸 muy extra帽ada y dolida. Ahora, cuenta que habl贸 posteriormente con 茅l y que el diestro le explic贸 que prefiri贸 no exponerse para no generar m谩s ruido y alimentar los rumores y los comentarios maliciosos. Pero ella, dice, lo pas贸 muy mal cuando no vio all铆 al amor de su vida.

"L贸gicamente esperaba encontr谩rmelo -relata la presentadora-. Me extra帽茅 mucho. Cuando termin贸 el programa, le llam茅 yo y entonces hablamos. 脡l lo ha pasado fatal y ha adelgazado tanto como yo".

Arantxa del Sol: "Me siento utilizada"

Para Arantxa del Sol, tanto los rumores como la actitud de 脕ngel Cristo en Supervivientes era algo que tanto 茅l como su pareja, Ana Herminia, hab铆an urdido con anterioridad. "Lo ten铆an tramado -afirma la mujer de Finito de C贸rdoba-. Me siento utilizada y tambi茅n han utilizado a mi esposo".

A su juicio, el hijo de 脕ngel Cristo y B谩rbara Rey "ha sido un traidor", por no hablar de que la ha "llamado in煤til y otras cosas m谩s que ha dicho sobre m铆", se queja Arantxa del Sol.

Ella confiesa ahora que el 脕ngel Cristo le daba "p谩nico" porque "lo que se estaba hablando era muy duro. Intent贸 jugar con mi matrimonio" y, "cuando se toca la familia y el tema personal, para m铆 es muy dif铆cil".

A煤n as铆, asevera que la pareja que forma con Finito de C贸rdoba est谩 a salvo. "Estamos bien. Nunca he desconfiado de mi marido", se帽ala. Pero, pese a todo, Arantxa del Sol no puede creerse todo lo que ha vivido en Honduras durante su participaci贸n en Supervivientes y lo que le aguardaba en Espa帽a despu茅s. "Nunca me imagin茅 que al participar en este programa me fuera a pasar todo esto", explica.