Aranxta del Sol responde a los rumores sobre la relación de Finito de Córdoba y Ana Herminia

Los rumores acerca de una presunta relación entre Finito de Córdoba y la novia de Ángel Cristo Jr, Ana Herminia Illa, han corrido como la pólvora por las redacciones de distintos medios de comunicación en las últimas semanas. De hecho, muchos apostaban porque Aranxta del Sol conocería este tema y de ahí su sorprendente cambio de actitud con el hijo de Bárbara Rey en 'Supervivientes', rompiendo sin ningún tipo de explicación su amistad con él tras ser su gran apoyo al inicio del reality.

Europa Press

El torero niega los rumores

Mientras el torero negaba rotundamente dichos rumores a Marta López y advertía que tomaría medidas legales contra los que hablasen de un supuesto romance con la venezolana, Ana Herminia ha reconocido que mantienen una amistad desde hace años y, a pesar de desmentir su relación, ha dejado en el aire si entre ambos hubo algo en el pasado: "Lo que se habla es que yo estuve con Juan hace ocho meses. Que había incluso recibos de hotel y poniendo a Ángel como el tonto que me había perdonado a mí porque estábamos empezando al relación. Yo tengo tres años sin ver a Juan. ¿Que hablamos por teléfono? No lo puedo negar. ¿Que le quiero un montón? No puedo decir que hubo una relación. Yo vivía en Venezuela, él en España y éramos amigos" ha asegurado la novia de Ángel en '¡De Viernes!'.

Unas declaraciones a las que Arantxa se enfrentaba este martes en el plató de 'Supervivientes' y que, enfadada, evitaba comentar: "Dejadme en paz, por favor lo pido. Déjame disfrutar de mi vuelta, de mi familia. Yo entiendo que cada uno tiene su escala de valores, pero yo me he pasado mi vida profesional protegiendo mi vida personal" sentenciaba indignada, sin aclarar si conocía la amistad entre su marido y Ana Herminia.

Y mientras Arantxa vivía este amargo trago en directo, Finito de Córdoba asistía a pocos kilómetros de Mediaset a la cena benéfica de la Fundación Querer, liderada por Pilar García de la Granja, y en la que coincidió con otros rostros conocidos como Ana Rosa Quintana, Francisco Rivera, María Zurita o Eugenia Martínez de Irujo.

En lugar de dar la cara y explicar qué le une a Ana Herminia, el torero huía de las cámaras visiblemente incómodo, dejando en el aire si ha tenido alguna relación con la novia de Ángel Cristo y cómo cree que se tomará Arantxa este asunto.