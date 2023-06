Susanna Griso vuelve a estar en el punto de mira, esta vez, por un comentario en directo en relación a una trabajadora del programa 'Espejo público'. Se trata de una trabajadora joven que estaba haciendo una entrevista en directo a un chico que se quedó encerrado antes de hacer el examen de una oposición.

Justo cuando la reportera introducía al entrevistado, a Susanna Griso se le escapó el siguiente comentario: "A mí perdonadme, o sea, esta chica, que no sé ni cómo se llama, no me interesa verla". Griso se calló in situ al comprobar la cara de la chica, que efectivamente, había oído el comentario.

Las redes han ardido criticando a Susana Griso. Muchos usuarios la han llamado "mal educada", "grosera" y "arrogante".

Doña Susana Griso, una mujer preocupada por sus trabajadores y por dar oportunidades a los jóvenes, dentro video: pic.twitter.com/HnbUBQtMk0 — Max Tena (@MaxTena1) 30 de junio de 2023

Antena 3 ha asegurado que Susanna Griso se refería a una orta persona, no a la reportera joven. Sin embargo, esta explicación no ha convencido a las redes sociales. Las miradas están puestas ahora en la presentadora catalana. ¿Se disculpará en directo ante la reportera? ¿Explicará en directo lo sucedido?