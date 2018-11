Futuro 3D & globalización

"Todo ocaso ofrece una ocasión" preconizaba el economista barcelonés José Luis Sampedro, recalcando que: "el ocaso no es el fin de la historia, sino el del sistema", ("Reacciona", Editorial Aguilar). ¿Tecnología, igual a ocasión? y ¿globalización a sistema? Sobre globalización la eurodiputada Inmaculada Rodríguez-Piñero, en el Aula Magna de La Nau, ante un reducido público en el que se encontraba el abogado, portavoz del Grupo Socialista en las Cortes Valencianas Manuel Mata; afirmaba: "Solo es beneficiosa si la acompaña una globalización de derechos". El siglo XXI, cuenta y contará con jóvenes generaciones, abanderadas del progreso, que pasman a intolerancias apolilladas reacias al cambio de percepción. Jóvenes que asumen valores finalistas tales como ecología y tolerancia. El presentador de la conferencia, Cecilio Tamarit Escalona abrió el acto cuestionando algo realmente doloroso para la ciudadanía rasa: "¿Quiénes son los ganadores y perdedores de la globalización?".

Ciudadanía que prevé un futuro profesional altamente tecnológico (traducir interfaces, Big Data, desarrollo software), comprobando "que no han recibido la educación necesaria para los trabajos que se van a precisar". En España hay ostensibles retos estructurales que han propiciado la "gran brecha tecnológica de desigualdad", motivo este que fundamenta el rechazo a la globalización al ocasionar la pérdida de puestos laborales. "Los trabajos menos cualificados son los perdedores" afirma Rodriguez-Piñero. ¿Por qué no se invierte a lo grande en enseñanza tecnológica tal como en China? La tecnología genera nuevos escenarios laborales donde se exigen herramientas informáticas y el dominio de la lingüística de sistemas, además de precisar la denominada por el filósofo donostiarra (San Sebastián) Xavier Zubiri, como "inteligencia sintiente".

Globalización: "un proceso imparable" con mutaciones tanto positivas como negativas. "¿Cómo podemos hacer frente a los retos de la globalización? Necesitamos un marco económico incluyente" exponía Rodriguez-Piñero con excepcional oratoria, en su conferencia sobre "El futuro de la política comercial de la Unión Europea". ¿Para cuándo una organización fiscal que impida los paraísos fiscales –offshore- o extraterritoriales? "zonas abiertas a recibir capitales de todo el mundo (sin que importe su procedencia) que no se someten a ninguna (o prácticamente ninguna) tributación. Para que el sistema funcione se han creado herramientas imprescindibles que permiten la fuga de capitales y favorecen el fraude, la corrupción y la evasión fiscal. Y no hablamos de paraísos lejanos: "Los paraísos fiscales están en La Castellana (Madrid), decía de forma muy expresiva un inspector de Hacienda en un debate sobre este tema celebrado en Madrid. Se ha creado un auténtico Poder Global que gobierna el mundo por encima de los ciudadanos y de sus gobiernos"; tal como redacta la licenciada en Derecho, natural de Dajla (Sahara) editora, ecologista y cofundadora en España del movimiento ATTAC (Asociación por las Tasación de las Transacciones financieras y por la Acción Ciudadana), Lourdes Lucía, en su artículo "Algo se mueve" publicado en la obra citada al principio de este artículo.

Mientras tanto, la juventud se mentaliza y adecúa a los requisitos del mercado globalizado, elaborando desarrollos e inercias acordes al vertiginoso ritmo implantado; a la par que padres y madres sufren pensando que hijos e hijas tendrán peor futuro que el deseado.

"Debemos definir el trabajo como un esfuerzo para conseguir ingresos que nos permitan vivir o, por lo menos, seguir con vida en este mundo. Resulta bastante sospechoso que los trabajos mejor pagados sean a la vez los menos duros. Una manía muy extendida entre los hombres de empresa (es la) de convertir a sus semejantes en herramientas. Conseguido este propósito, dejan de ser sus semejantes y pueden ser utilizados en beneficio propio", ("Un vago, dos vagos, tres vagos", El Gran Wyoming). Entre las ansias confesadas en la conferencia citar: "Que se propicie invertir en capital humano", ¿ficción?

¿Qué grado de capacitación hay que alcanzar para poder conseguir cierta estabilidad? Se preguntan jóvenes de probada formación, piezas móviles que incesantemente viajan por el globo terráqueo a fin de subsistir, desde España a Emiratos Árabes, de Emiratos Árabes a Estados Unidos, de Estados Unidos a Hispanoamérica, de Hispanoamérica a África, de África a Australia y así hasta lo indecible, con su cada vez más expertos conocimientos y sin lograr asentarse en el país natal o cualquier otro elegido libremente. ¿Qué hacer con las empresas que optan por la ganancia fácil, a corto, medio y largo plazo, en detrimento de la masa trabajadora y la creación de nuevos acuerdos mercantiles? "Ni siquiera en la Universidad le estamos dando la importancia necesaria a la política comercial europea. Ni el Reino Unido sabe adónde ir si se sale de la Unión Europea", ironizó el catedrático del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Valencia, Cecilio Tamarit.

Albert Camus, novelista y filósofo argelino, preguntaba a sus coetáneos: "¿No creen que todos somos responsables de esta falta de valores?". Diferentes tipologías juveniles se enfrentan a profesiones intrínsecamente tecnológicas: piloto de drones (RPAS-Remotdly Piloted Aircraft System), responsables de relaciones virtuales que trabajan con avatares e identidades digitales, almacenadores y almacenadoras de energía: eólica, fotovoltaica, epidérmica, textil; agricultor y agricultora chef, compliance officer para la prevención de delitos y fraudes empresariales o diseñador y diseñadora de órganos que mediante la bioimpresión desarrollan fármacos, ropa, alimentos, juguetes, armas robots sexuales, implantes, prótesis personalizadas, o piel artificial , "La colaboración entre el gigante de los cosméticos L´Oréal y una empresa de bioimpresión en 3D podría poner fin al maltrato animal en laboratorios", (Karl Paul, 05/06/2015), "métodos de experimentación, la mayoría de los cuales consiste en aplicar sus componentes químicos sobre la piel rasurada de los animales, a los que se quitaba la vida poco después de la prueba. La Unión Europea prohibió los ensayos en cosméticos acabados sobre animales en 2004, y en 2003 las pruebas en los mismos de ingredientes separados". Luke Shepherd, escultor, impartía clases de Escultura Quirúrgica a especialistas médicos, "lo que pretenden con este curso es enseñar a sus cirujanos a ver en 3-D", relata Ruth Brandon en su libro "La cara oculta de la belleza. Helena Rubistein, L´Oréal y la historia turbia de la cosmética".

"Donald Trump está elaborando una política para acabar con la política comercial internacional", aseveraba Rodríguez-Piñeiro casi al final del evento, haciendo hincapié en la necesidad de "Exportar principios y valores también a través de la política comercial".