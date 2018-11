La mediación, una oportunidad para dinamizar la justicia

Las Cortes Valencianas han aprobado la nueva Ley autonómica de Mediación fruto del consenso entre profesionales, agentes sociales y partidos.

Sin duda nos encontramos ante una nueva legislación que puede suponer un punto de inflexión para la Justicia valenciana si su potencial, que es mucho, es suficientemente aprovechado por la Administración.

Los profesionales en la materia recibimos con satisfacción un texto dado que implica una apuesta clara por una herramienta útil y eficaz para gestionar y resolver conflictos con la consiguiente ventaja para el saturado sistema judicial.

Eso sí, no debemos olvidar que la ley quedará en papel mojado si la Administración no se implica en la puesta en marcha de esta ley, aportando para ello los fondos presupuestarios necesarios para que sea una realidad la proclamada mediación gratuita para todos los beneficiarios del Derecho de Justicia gratuita. Es evidente que no podemos permitir que la mediación gratuita para los mediados se traduzca, como viene ocurriendo hasta ahora, en mediación gratuita para los mediadores: el derecho a recibir una retribución digna es fundamental si queremos dignificar la labor desempeñada por los mediadores.

Confío en que en el desarrollo de la nueva Ley de Mediación, la Administración cuente activamente con personas capacitadas y con experiencia acreditada, que persigan la calidad de las mediaciones y el cumplimiento de las exigencias marcadas por los códigos deontológicos de mediación.

Finalmente, creo firmemente que la correcta aplicación de esta ley pasa porque se valore de forma adecuada la experiencia y amplia formación acumulada por los integrantes del Centro de Mediación del Colegio de Abogados de Valencia, centro referente en toda España. En este sentido, trabajaremos desde la convicción de que los abogados-mediadores no somos más que otros profesionales, pero tampoco menos, desarrollando todas las actuaciones necesarias para conseguir prestigiar y difundir la mediación.

Si somos capaces de sacar partido a la oportunidad que nos brinda esta nueva Ley sin duda los ciudadanos serán los grandes beneficiados, como se ha demostrado en los lugares donde se ha apostado decididamente por la mediación como fórmula eficaz para la resolución de conflictos.