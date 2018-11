Contra el treball precari en la universitat

Les reculades generalitzades en la desregulació laboral, la privatització de serveis, la pèrdua de drets, la precarització del treball i els salaris o l'increment del cost dels estudis superiors afecten les nostres universitats públiques, que han vist empitjorades les condicions de treball del seu personal i una disminució de l'alumnat matriculat.

L'àmbit universitari és –ho ha estat sempre– una peça clau en la conformació del nostre projecte educatiu. STEPV defensa una universitat pública, en valencià, feminista, laica, transparent i crítica, dotada amb un finançament públic i adequat, gestionada autònomament i participada per tota la societat, sense ingerències de gestió empresarial i privada i, en l'àmbit laboral, allunyada d'obsessions jerarquitzadores. Apostem i lluitem cada dia per una universitat amb uns òrgans de govern i representació democràtics, on cada persona té dret a un vot, on cada vot té el mateix valor i on els diferents col·lectius i sectors tenen una representació equilibrada. Exigim unes condicions laborals i salarials dignes, saludables, no discriminatòries, que permeten la conciliació familiar i la realització personal, que respecten el principi «a igual treball, igual salari».

En els darrers anys, els col·lectius docents més precaris (personal investigador, ajudants doctors i professorat associat) s'han mobilitzat per a denunciar les injustes condicions que pateixen, absolutament indignes d'unes universitats que pregonen l'excel·lència. Malauradament ni els equips rectorals, ni la Conselleria d'Educació, ni el Ministeri d'Educació han donat resposta a aquestes denúncies.

En el cas del PDI associat, les universitats n'han abusat progressivament fins a convertir-la en una mà d'obra qualificada d'usar i tirar, a preu de saldo i sense a penes drets laborals. Davant d'aquesta precarietat insuportable, el curs passat vam dir prou. Amb el principi «A igual treball, igual salari» només demanem justícia i dignitat.

En la negociació del Conveni Col·lectiu del personal laboral de les universitats públiques valencianes hi ha una distància immensa entre els objectius d'STEPV i el text que les institucions estan disposades a firmar. Les taules retributives, per exemple, estan encara molt allunyades de l'equiparació salarial reivindicada. Després de més de dos anys de negociacions, es pot perdre una oportunitat històrica de canviar les coses que no funcionen i de construir una universitat pública més justa i responsable socialment. El repte és inajornable.

Ara com sempre seguim compromeses en la lluita col·lectiva per millorar les condicions laborals i salarials dels treballadors i treballadores de la universitat pública. Per continuar avançant amb tu.