Ecogénero siglo XXI

"Tomar la Tierra como amante" es el exhorto de Graham Bell Tornado en Las Naves. Su obra inserta en la transversalidad califica de "supersexy" la ecología, algo que concierne a la humanidad sin excepción. Pero ¿Qué hay de los atuneros que asolan especies y fondos marinos mediante la pesca de arrastre tradicional y eléctrica, incumpliendo cuotas? ¿Qué hay de los incendios provocados y las no divulgadas responsabilidades penales? ¿Se cuantifican especies y ejemplares de animales y vegetales, víctimas de ecocidios?

Acariciar las rocas, besar la tierra, abrazar los árboles. En "Histeria Natural" proyecto del doctorado cum laude en Producción e Investigación Artística, Bell Tornado, se convocaron personas a unir sus voces en respuesta a los asesinatos ecológicos. De tal acción Anna Maria Staiano (Glamereuse) comentaría: "Salimos a la montaña de Xátiva. Tuvimos el apoyo de la alcaldía de Xátiva", donde, en aquel momento, regía Alfonso Rus Terol (desde el dos mil siete compaginó ayuntamiento setabense con presidencia de Diputació de València hasta el dos mil quince), ¿Es factible plantear incompatibilidades por salubridad política? Medioambiente y género estrechamente relacionados con otras especies, fusionados para reclamar espacios; "El segundo ciclo de ecogénero lo hicimos en las universidades", en el año dos mil doce, con Heridas abierta: los Encuentros de Ecología Queer, concepto elaborado por la científica bogotana (Colombia), especialista en biodiversidad, Brigite Baptiste, ex directora del Instituto Humboldt y premio príncipe Claus de Holanda de Cultura y Desarrollo 2017.

El décimo aniversario de La Errería (House of Bent) casa museo, galería queer, fundada por Bell y Staiano tuvo su lugar de honor en Museari Queer Art 2019, (iniciativa integrada en la Mostra La Ploma). Actuaciones, entrevistas y exposición de artes plásticas reivindicativas y progresistas, realizadas por artistas multidisciplinares son pura energía.

Diversidad como fundamento del equilibrio evolutivo, adalid de la libertad. Antídoto contra la Nada; "Los hombres (mujeres) han empezado a perder sus esperanzas, y a olvidar sus sueños. Por eso la Nada avanza cada día más. Porque las personas que no tienen ninguna esperanza son fáciles de dominar, y quienes tienen el dominio tienen el poder", dialogan Atreyu y G´mork en La Historia interminable. Ricard Huerta Ramón, doctor en Bellas Artes, escritor y director de Museari presentó los premios Museari Queer Art y el comisario de la exposición Germán Navarro, catedrático de Historia Medieval, entregó diplomas conmemorativos.

Bell Tornado, escocés de nacimiento, para "La Errería Xposé", eligió un atuendo clásico, setentero, con falda estrecha negra, blusa estampada bicolor, zapatos de tacón y pendientes largos. Artista, activista en la época de Thatcher; "La señora Thatcher ataca al juez Garzón y a España: "Lo que allí se planea es un juicio show, con un resultado predecidido: que el senador Pinochet vaya a morir en una tierra extraña. Voy a decirles como nos ayudó Pinochet durante la guerra de las Malvinas: los radares chilenos avisaban a Londres de los ataques de la aviación argentina", (Garzón. El hombre que veía amanecer", Pilar Urbano). Bell anhelaba trasladar el activismo transgénero a otros campos y así surgen múltiples acciones y su participación en el recién publicado libro Ecogénero/Ecogender en unión a Transnational Temps, Rafael Tormo i Cuenca, Verónica Perales, William James y la pornoterrorista Diana Junyent Torres.

"Visión de la naturaleza como algo queer". En España no hay nada sobre este tema afirma María Eugenia Rojo Mas, doctora en Historia del Arte, invitada en la conferencia X-céntrica programada por Bell. "Naturaleza y ser humano es la misma cosa, la naturaleza es queer". Rojo al iniciar sus estudios advirtió que la Historia del Arte se fijaba en el pasado, "Una cultura muy cuadriculada. Arte como elemento político", y también que el arte y la ciencia, inexplicablemente, "Siempre han estado separados" en un sistema donde la calidad ambiental, por parecer evidente, "Nadie habla de ello". Arte, ciencia y naturaleza. El buceador y fotógrafo subacuático, Eduardo Admetlla escribe sobre la isla madrepórica en ¡Fondo! Mares tropicales: "La sabia Naturaleza, creadora de belleza, ha sabido hacer surgir, sobre un solitario arrecife de coral en alta mar, una maravillosa isla, ¡nuestra isla!".

"La tesis del antropoceno ("metáfora del cambio medio ambiental global"), centra el origen de la crisis no en el ser humano, sino el capitalismo", lee Bell del libro presentado.

Joyería y piezas corporales de Anna Maria Staiano, fotografiadas por Toni Cordero: "Shoot" lucida por Mad Vicious y "Second Skin", llevada por Jennifer Picken, cambian la percepción del mundo "creando nuevas anatomías queer donde zonas erógenas se desplazan y multiplican y las reglas de género son derrocadas".

Bell con chaleco en rojo y negro y las siglas CCCP (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) cosidas en dorado entrevista a Rampova que, sin pelos en la lengua y, con extremada expresividad en las manos, similar a la del músico y actor neozelandés Richard O´Brian, narró experiencias harto descriptivas de la doble moral "¡Qué triste época la nuestra! Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio". Susurrante coloquio titulado El mundo de Rampova cabaret en el que Rampova, foto en mano, leyó lo escrito años atrás en su reverso: "Si me quieren americanizar, me amariconeo". "EEUU planea pedir a España que pague su presencia en Rota y Morón", ("infodefensa.com", 11/03/2019).

Ritual ecoqueer y video dedicado a La luz de las divinas. Homenaje al artista y activista LGTBQ+ sevillano Ocaña (José Pérez Ocaña), mediante una grabación donde Bell le canta por palo flamenco. "El "cante jondo" se acerca al trino del pájaro y a las músicas naturales del chopo y la ola", ("Federico García Lorca: Prosa. El cante jondo").

"Ritual para sanar el banco mundial". Maria Fraile técnica de SETEM (Federación de Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo), en la jornada de Comercio Justo, declaraba que "Las propias instituciones también se financian con banca armada". Gregori Sabater de ENCLAU (Red para la Financiación Alternativa) dijo: "Estamos luchando con los dinosaurios, los gigantes".

Intereses millonarios promueven los ecocidios ¿algún día serán frenados, enjuiciados, penados? ¿Cuándo? ¡Ya, ya, ya! Gritan los jóvenes cada viernes ¡Ya, ya, ya!

El ritual continúa y varias personas se ubican junto a sendas velas colocadas sobre una estrella femenina insertada en el círculo, dibujados con harina en el suelo, para seguidamente enumerar paradigmas: panthera tigris, Annie Sprinkle "La diosa del ecosex", el grito de los animales en el matadero y Dani joven indígena, activista lesbiana en la selva amazónica.

Premios y palabras en Museari Queer Art cerraron el evento que cumplía cinco años: Rosa Sanchis, docente; Nazario Luque, artista contractual referente de la movida barcelonesa de los setenta: "Premiar lo que cada uno (una) hemos hecho para la normalización de la homosexualidad"; Mili Hernández por Editorial Egales: "Fuimos editoras por necesidad", las lesbianas nos pedían "Novelas que acaben bien y que al final no se suiciden", Tatiana Sentemans: "Que la lucha y cultura no cesen"; Juan Vicente Aliaga, desde su experiencia docente en Bellas Artes proclamó: "No podemos dar ningún paso atrás, hay una amenaza muy fuerte"; Ventura Pons, director de cine barcelonés, autor del documental Ocaña: "Las películas fijan las cosas".

The Rocky Horror Picture Show dirigida por el australiano Jim Sharman, es uno de los talismanes generacionales, película donde los personajes Magenta y su hermano Riff Raff, se despiden glosando: "La dulce transexual. Tierra de la noche. Para cantar y bailar tu oscuro estribillo, para dar ese paso a la derecha. Pero es el golpe pélvico lo que enloquece de verdad".