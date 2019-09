Imposició i sectarisme en Educació

En ple agost es van publicar les resolucions dels concerts educatius, amb els equips directius i docents estiuejant, o siga, tres mesos més tard del que dictamina la llei i ,com sempre, amb nocturnitat i traïdoria es va aprofitar per part del sectari departament de Marzá per a actuar en contra de la demanda social de famílies i d'institucions que tenen una demostrada trajectòria en este àmbit.

Esta vegada li va correspondre entre altres a la Fundació Eifor i al seu centre estrela, Xábec, una institució que en els últims temps ha rebut tot tipus de reconeixements internacionals per la llabor desenrotllada en la formació professional, inclòs una espècie de «óscar» o guardó a la seua trajectòria d'estos últims anys com el reconeiximent de la Comisió Europea en les Skill Weeks. Sense desmeréixer els obtinguts a nivell nacional, com el Premi Aliança per la FP Dual que dóna Bankia i la prestigiosa Fundació Bertelsmann.

Doncs bé, cap d'estos motius ha bastat per a impedir la retirada unilateral del concert per als cicles formatius que es venien impartint. En esta decisió no ha pesat la major ocupabilitat d'este tipus d'estudis, ni la decisió de les famílies, ni l'absència d'esta titulació dins de l'oferta global en el nostre territorio.... sols ha pesat la ideologia dels que manegen l'educació en esta Comunitat al seu capritx, els prejuís d'un equip sectari, preocupat de la imposició lingüística i de la vigilància de l'ús de la llengua de les families fora de l'escola i al mateix temps incapaç de cobrir les milers de places deficitàries en el sistema de formació professional que poden i han de ser palanques per a guanyar un futur millor per a tots.

El Conseller Marzá novament s'ha retratat, igual que el va fer obligant als centres concertats a realitzar gestions en ple agost. La llibertat educativa ha sigut novament menyspreada, incomplint acords previs i obligant les famílies a pagar per uns estudis que haurien de ser gratuïts amb independència de qui els impartisca. Hauria d'imposar-se el trellat i la raó en este àmbit, abandonant ideologies i sectarismes, però açò ja se l'ha recordat en nombroses ocasions el TSJ sense cap tipus de conseqüència.

Esperem que quan comence a pronunciar-se el Suprem este Govern exigisca responsabilitats a un polític valencià que ha fet de la imposició, el sectarisme i l'atac frontal a la llibertat educativa els senyals de la seua empremta.