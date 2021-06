La desordenada música callejera

Es oír el primer compás del pasodoble de Padilla y se me van los pies a Mestalla cuando el equipo saltaba al césped acompañado con la popular tonadilla a todo volumen por los altavoces del estadio. Pues hay un cantante callejero, siendo benévolo, que cada vez que me dejo caer por la zona del Mercat me recuerda el mono que tengo después de más año y medio sin pisar el santuario blanquinegro. Me dura unos segundos, hasta que el hombre se pone a berrear el «Valenciaaaaa.... es la tierra de las flores....». Igual han visto al artista, siempre de blanco, con un micrófono boca-diadema conectado a un amplificador móvil en el cinturón donde destroza la canción y cualquier oído fino. Pero además anda provisto de dos castañuelas insufribles que hace odioso el folclórico «Valencia». Lo primera vez que lo detecté, mucho antes de la pandemia, me pareció una acción vanguardista salida de la factoría del Centre del Carme. Tras el confinamiento me alegré de volver a verlo, un superviviente pensé, hasta que se puso a vociferar. El sábado estuve a punto de llamar al 112 y pedir por la conselleria de Sanitat Universal. El hombre estaba bailando el singular pasodoble entre las mesas de las terrazas de la calle Palafox con el consiguiente riesgo para las botellas, vajillas y sombrillas de los bares, la indiferencia de propios y alucine de extraños, que después de tanto tiempo sin viajar no debe sentar nada bien que te reciba un friki escapado de un frenopático.