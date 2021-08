Estos días, en la librería, me río por dentro cada vez que alguien me pide que le recomiende un libro para las vacaciones. «Un libro para las vacaciones», me piden, y yo pienso en los veinte a medio leer o aún por empezar que tengo en casa. No hay día que no los mire y piense: «¿Cuál me llevo?».

Puede que el verano sea el tiempo del año que requiere más horas de planificación. Igual que vamos llenando sobre la marcha los ratos de ocio que tenemos durante el curso, los días -semanas para los más afortunados- vacíos de obligaciones que son las vacaciones no los queremos llenar de cualquier cosa ante el riesgo de que vuelen, directamente, y nos quede la sensación de no haberlos aprovechado de verdad.

La elección del libro que nos acompañará durante estos días tiene su importancia; la prueba es cómo muchos lectores tienen asociados determinados libros a determinados veranos y cómo integran sus títulos en la valoración de si ha sido un buen verano o no. En la librería, estos días, muchos de los que vienen buscando recomendaciones, cuando nos piden consejo suelen añadir la coletilla «el año pasado leí este y ¡qué gusto todas las mañanas, allá, en la tumbona!». También pasa al revés: yo nunca olvidaré una semana de hace tres o cuatro años, ‘atrapada’ en un pueblecito vacacional, sin coche y sin una librería en kilómetros a la redonda, con un solo libro en el bolso: uno de Auster que se me hizo bola en la página 30. Intenté seguir leyendo unas cuantas páginas más para ver si la cosa mejoraba, pero no. Todavía pienso en el pueblo con el ‘ay’ en la cabeza cada vez que le paso el trapo del polvo al estante de la A.

Así que, ¿qué libro me llevo? Los hay divertidos, ligeros, de esos que se leen mejor si se cuenta cada día con un par de horas seguidas para dedicarse a leer, de los de ir leyendo a ratitos pero que después se te quedan haciendo ‘chup-chup’ en la cabeza… Buscad bien y elegid. Buen verano.