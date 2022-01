Un any més, i seguint una llarga tradició que l’infatigable amic Joan Josep Cardona i Ivars va començar el 1987, ha aparegut, puntualment, el “Calendari dels Brillants adaptat als usatges i costums del Meridià Valencià” per al 2022. Enguany el Calendari arriba a la seua 35ena edició i com diu l’amic Joan Josep Cardona, aquest número “ha estat el més difícil d’ordir”. I és que “anar superant any rere any el nivell, és una exigència que costa de mantenir”. Com diu Cardona, “aquest número i el corresponent al 2021 l’hem fet dins d’unes circumstàncies complicades i que hem estat capaços de vèncer”.

Joan Josep Cardona Ivars, un home optimista, coratjós i treballador infatigable, desitja “que no ens manque la fe per continuar aquesta aventura”. Una aventura que és possible només per la il·lusió, la fermesa i la constància de l’ànima d’aquest calendari que és Joan Josep Cardona. Ell mateix agraeix “l’ajuda que ens han donat Majo i Núria, del MACMA i molt especialment Josep Romero, alcalde d’Ondara”, per traure aquest Calendari 2022. El Calendari és un almanac literari, amb articles de diversos autors, amb temes relacionats amb l’etnografia, la història, l’agricultura, la biografia o la música. El volum d’aquest 2022, de 196 pàgines i impecablement editat, l’encapçala el pròleg (Declaració d’intencions) de Joan Josep Cardona, seguit de diversos i interessants articles. Aquest nou Calendari ix, com diu Joan Josep Cardona, “des de la indubtable fe en el futur, el compromís i la responsabilitat de servei”. Enmig de la pandèmia que ha sacsejat el nostre món des de gairebé dos anys, cal destacar entre els col·laboradors d’aquest Calendari d’enguany, els articles d’Emili Rodríguez-Bernabeu, Guillem Gilabert, Vicent Lluís Ibàñez, Joaquim Borrell, Jovi Lozano-Seser, Ximo Garcia Roca, Pepa Guardiola, Clara Giner, Manel Joan Arinyó, Emili Piera, Irene Ballester, Joaquim G. Caturla, Joan Ivars, Albert Toldrà, Francesc Gisbert, Sebastià Carratalà, Pere Carles Martín, Vicent Mahiques, Vicent Baydal, Elvira Cambrils o Joan Lluís Cardona. Enguany el dossier centra s’ha dedicat a recordar “personatges dels nostres pobles que pel seu tarannà humà, social i ètic han deixat petjades que per a nosaltres són autèntics documents històrics”. Així trobem articles de Francesc Gramatge, Rubén Martínez Dalmau, Eugeni S. Reig, Josep Bernabeu Mestre, Josep Xavier Esplugues, Rosa Seser o Antoni Espinós. Altres articles que trobem en el Calendari 2022 són d’Alfons Llorens, Bernat Soria, Raül Ivars o Natàlia Payà, entre d’altres professors, escriptors, periodistes, mestres o teòlegs. A més dels articles, sempre interessants, el Calendari conté també el “santoral, amb els patronatges, festes religioses i populars com els aniversaris dels patrons d’oficis gremis, les creences populars i els remeis que fan al cas, devocions als sants patrons amb novenaris, tríduums i quinaris, regiment de les fases de la lluna i recomanacions astronòmiques, procuració de les faenes de muntanya, del camp i de l’hort, orientació per als patrons de mar, recompte dels anys darrers, prenuncis del temps que ha de fer, consells de medicina pràctica i altres i ponderades novetats”. El Calendari divideix l’any en els temps eclesials i presenta en la pàgina de cada mes el seu refrany més típic. El Calendari conté, a més, les dades astronòmiques i els còmputs eclesiàstics, les fases de la lluna, l’hora d’eixida i de posta del sol o els fenòmens atmosfèrics. Aquest Calendari acaba amb unes dades ben interessants sobre els dies de mercat als pobles valencians, les fires tradicionals, les demostracions artesanals, etnogràfiques i els esports tradicionals, les romeries, el calendari dels sants patrons i advocats i el de les fires de llibre vell. També hi ha el calendari dels colombaires i el de la Pilota Valenciana, el del contribuent, els festivals i certàmens musicals, els aplecs dansaires, les interpretacions d’Aurores, Albades i altres activitats musicals, així com la informació dels balnearis valencians. El llibre acaba amb el calendari de volteig de campanes del Micalet, el campanar de la Seu de València. L’amic Joan Josep Cardona, de Benissa, és un autor fecund, ja que a més del Calendari que edita cada any, ha publicat entre d’altres, els llibres “La traginera de la Marina Alta” (1990), “Els cognoms i els malnoms de Benissa” (1998), “Història de la parròquia de Benissa” (2002) o “Del bressol al fossar” (2006). Amb els seus dos últims llibres publicats (Una canya badada i Maria Barrilets) Joan Josep Cardona completa la col·lecció de “Llibres del tramuntanal”. Aquest 2022, el “Calendari dels Brillants” (enguany ja en la seua 35ena edició) ens presenta una mirada sobre la memòria històrica dels nostres pobles. Un any més, aquesta obra que naix de l’entusiasme de l’amic Joan Josep Cardona, ve a enriquir la cultura tradicional dels valencians. Una cultura que ens referma com a Poble i que ens fa somiar en un futur millor, més lliure, més fratern i més just. La meua enhorabona a l’amic Joan Josep, pel Calendari del 2022, i que per molts anys més ens puga oferir aquesta obra magnífica d’un treball col·lectiu que Cardona, amb tanta passió, dirigeix.