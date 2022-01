El col·lectiu Quaderns d’Investigació d’Alaquàs –que, d’ençà 1981, elabora un anuari d’història local i comarcal certament encomiable– acaba d’impulsar una nova col·lecció titulada «Memòria popular i patrimoni». I ho ha fet amb l’objectiu –tal com hi assevera el director, Enric Juan Redal– d’estudiar i difondre tot allò que constitueix el patrimoni cultural (artístic, literari, festiu, gastronòmic, fotogràfic, esportiu...) del municipi.

Així, el primer volum, que veié la llum durant els dies previs a Nadal, està dedicat a la cuina tradicional i les Receptes saludables de sempre. L’origen del llibre s’ha de situar en 2020, quan les associacions Cor de Vila, El Cullerot i Unió Musical es donaren la mà per a posar en marxa un programa d’educació en alimentació saludable, amb la realització de cursos i tallers en els quals s’ensenya a cuinar plats senzills que es fonamenten en la dieta mediterrània. És a dir, a promoure una alimentació SANA –Saborosa, Assequible, Natural i Adequada–, tal com afirma Isabel Cosme Paredes, principal responsable d’una publicació que ha comptat amb la participació de múltiples persones, i que recull una trentena de les receptes que s’han posat en pràctica durant els cursos. D’aquesta manera, continua Cosme, tots els plats segueixen les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i tenen com a base productes naturals de temporada i de proximitat, en què els protagonistes són els llegums, els cereals i les hortalisses: tal com s’alimentaven els nostres avantpassats. Menges sense sucre i amb poca carn que, a més, resulten econòmiques i nutritives.

Finalment, cal subratllar que Receptes saludables de sempre està dedicat «a totes les dones que, al llarg del temps, han transmés la seua saviesa i els secrets del nostre patrimoni gastronòmic»; singularment, a Maria Esteve Llàcer, que dies enrere arribà als 100 anys d’edat i atresora una llarguíssima trajectòria marcada pel compromís cívic i cultural. I que, a banda de l’educativa, el volum té una finalitat solidària, ja que els diners que s’han recaptat amb la seua venda es destinaran a sufragar els diferents projectes socials que porta endavant Cor de Vila.

La prova de l’èxit de Receptes saludables de sempre ha quedat acreditada pel fet que els exemplars s’han esgotat rapidíssimament, en a penes trenta dies. L’enhorabona a totes les persones que l’han fet possible, i a per la segona edició!