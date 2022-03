Les persones actuen gran part del dia per algun tipus d’interés. Així que, quan es coneixen actuacions altruistes d’hòmens i dones, és difícil no emocionar-se i alhora sentir cert remordiment per no actuar de la mateixa manera. La realitat és que quasi tot el que fem és a canvi d’obtindre alguna cosa. Per a indicar-ho, el món de les preposicions ens oferix la paraula ‘barata’. El significat està relacionat amb la locució preposicional ‘a canvi de’. Potser no s’empra massa però ajuda a entendre les actuacions humanes.

El primer ‘barata’ en el qual pense està relacionat amb el món de la política. No entenc com determinats líders, arribats al poder gràcies a la intervenció favorable de Pablo Casado, ara es mostren partidaris del candidat Núñez Feijóo. Pense modestament, i tal vegada equivocadament, que Carlos Manzón i uns altres voten el candidat gallec ‘barata’ mantindre’s en el càrrec. Tal vegada, sense Casado, Isabel Bonig continuaria de dirigent. Quasi tot en política té un preu. Efectivament el preu polític existix. No hi ha més que comprovar com el govern ha reconegut la sobirania marroquina sobre el Sàhara. ‘Barata’ de contraprestacions del Marroc ha renunciat a la legítima llibertat d’una antiga colònia que té dret a triar el seu destí. Des d’ara, el seu partit abandona la tradicional reivindicació a favor del poble sahrauí. Els transportistes i uns altres sectors també tenen necessitat d’emprar la preposició ‘barata’ per a recordar a les elèctriques i les empreses d’hidrocarburs que treballen a canvi d’obtindre guanys justos que els permeten sobreviure. No s’entén que, en un temps de crisi, els carburants i la llum es cobren a un preu desmesurat. Quan ho limitarà el govern? No tot el que contemplem es fa ‘barata’ alguna cosa. He comprovat com determinats personatges públics actuen ‘barata’ res. Puc destacar-ne alguns exemples personals. El primer és la recent participació de Màxim Huerta en el modest club de lectura d’Albalat dels Sorells. El segon és la col·laboració del regidor Carlos Galiana i la Fallera Major Infantil de València Nerea López en un vídeo dedicat a una escola de la Palma, desapareguda per efecte del volcà, En definitiva, sempre està entre nosaltres el significat de la preposició ’barata’ perquè la humanitat actua majoritàriament a canvi d’alguna cosa. Tanmateix recordem que el guany més gran és aquell que fa més xicoteta la pobresa.