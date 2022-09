Bajo el sugerente título de «Mujer, feminismo y democracia», la Delegación de Igualdad de la Diputación de València hace historia con el último VI Feminario de València. Un intenso encuentro de dos días –viernes 23 y sábado 24 de septiembre– en donde el movimiento feminista valenciano recordó a la sociedad y a quien corresponda que sigue estando aquí. El Feminario es una marca de la Delegación de Igualdad de la Diputación de València, un férreo compromiso ético y político con la agenda feminista y el planteamiento de las cuestiones candentes que, sobrevenidas o no, requieren un «eureka». Amelia Valcárcel, madrina desde su primera edición, usó esta expresión jubilosa en su ponencia inaugural «Civilización feminista: síntomas, resultados, mutaciones». La interjección manifiesta un gozo logrado cuando encuentras una idea sólida, irrefutable, clarificadora, después de revisarse críticamente. Conceptualizar bien nos permite politizar correctamente, como señala Celia Amorós, por eso, incluso cuando nos percatamos del terror, preferimos verlo y comprometerse a ignorarlo. La caverna de Platón sólo es confortable para el Patriarcado.

El programa del VI Feminario recogía multitud de «eurekas». Compartamos algunos: «Las mujeres vivimos más años pero con peor calidad de vida», «Las mujeres somos diferentes a los hombres biológicamente», «Es necesaria la investigación con perspectiva feminista», «La traición de los hombres cuando salen impunes en casos de violaciones grupales», «Aprobar una ley abolicionista de la prostitución en España», «Abolición del velo, vulnera los derechos de las niñas porque aprenden desde pequeñas que su cuerpo puede ser fuente de problemas», «El dolor de la violencia sexual se hereda a las hijas», «Las mujeres no parimos hijos para la guerra», «Las mujeres somos sujetos constitucionales», «Las mujeres sólo aparecen en la Constitución en dos ocasiones: cuando se habla de matrimonio y de la descendencia en la monarquía», «La justicia es androcéntrica», «Somos iguales ante la ley pero no en la interpretación de la ley», «Las nuevas ideas están siendo contaminadas por los viejos estereotipos; enfrentemos los nuevos tiempos con nuevas ideas»; «La idea de diversidad es la más vieja que existe, pero diversidad no es igualdad». Si desea rastrear estos «eurekas» que marcan la agenda feminista, pueden aprender de todas las intervenciones en el canal de Youtube de la Diputación de València o próximamente en la página web www.feminariovalencia.es, en la que disponen de las ediciones anteriores.

Mujeres ponentes de máximo nivel como la magistrada Cira García; la activista Claudia Yurley Quintero; la consellera Gabriela Bravo; María Salud Girbés, enfermera especialista en asistencia obstétrico-ginecológica; Araceli García, trabajadora social sanitaria; Julia Ruiz, periodista y agente de igualdad; Julia Sevilla, precursora del feminismo constitucional en España e incombustible activista; Lucy Polo, psicóloga; María del Pino de la Nuez, abogada; Noor Ammar, activista, jurista y feminista maghrebí; Purificación Beltrán, jefa de la Sección de la Unidad de Valoración forense integral en Violencia sobre la Mujer; Rosa Guiralt, fiscal delegada de Jefatura de Violencia sobre la Mujer; Sonia Amado, psicóloga; Teresa Peramato, fiscal; Vita Arrufat, médica especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública; y Carmen Calvo, presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados. En la última mesa de las jornadas dialogaron las filósofas Amelia Valcárcel y Alicia Miyares, dos referentes incuestionables del feminismo abolicionista y Paula Fraga, abogada. Un espacio que, como todo el Feminario, revisó conceptos como sexo, género y postmodernidades antifeministas como identidad de género. Las ponentes y quien esto firma, como moderador, aparecieron en el escenario del Teatro Principal con una bandera LGBI para reivindicar que su bandera es también la nuestra, la del movimiento feminista. La fuerza del VI Feminario de la Delegación de Igualdad de la Diputación de València es la fuerza del diálogo, de las ideas, del pensamiento y de la agenda feminista abolicionista. También de la apuesta por la pedagogía. ¿Quién podría cancelar esto? En nombre del feminismo valenciano y el mío propio, toda la fuerza, cariño y sororidad a Eli García, diputada de Igualdad. Promover un espacio como éste te coloca en la historia. A ti y a tu equipo liderado por Chelo Bailén y Cristina Cardona, ¡a por el VII Feminario 2023!