Soy dueño de una Licencia de Taxi en Valencia. Me considero parte de la ciudad donde vivo, quiero ser miembro de este sector, considerado Servicio Público de Interés General para el ciudadano, por leyes autonómicas, nacionales y directivas europeas. Por lo que adquirí la Licencia/Autorización de Taxi, invirtiendo todo lo que tenía para ello, además de la economía de mi familia y todo mi tiempo… invierto mi vida y mi futuro.

En esa época, empezaba una crisis económica, pero conseguía pagar la letra del préstamo, pagar los gastos y obtener un sueldo digno, aunque cada vez viendo menos a mi familia, (las jornadas muy dignas no han existido nunca, no bajan de 12 horas diarias, especialmente los fines de semana y festivos, que pueden llegar hasta 16 horas, trabajando además todos los días señalados, incluido Nochebuena y Nochevieja).

Cuando consigo estabilizarme económicamente, tengo que cambiar de vehículo, porque cada vez son más las averías, amplío el préstamo unos años y sigo con ilusión. La verdad es que siempre hay una crisis económica: una avería, un accidente o algún pago no esperado, que no me permite bajar el ritmo de trabajo, pero algún día lo tendré todo pagado y podré hacer menos horas.

En 2018 explota la crisis de las Autorizaciones de VTC (en manos de 4 empresas millonarias con información privilegiada), salen a las calles de las grandes ciudades, haciendo servicios urbanos de forma indiscriminada y los vemos recoger a nuestros usuarios, incluso a mano alzada de forma descarada una y otra vez.

Mi licencia de Taxi vale casi la mitad de lo que valía, porque no hay seguridad en el futuro y vender la Licencia ya no es una opción, ya que lo perdería todo. El Gobierno de Pedro Sánchez, aprueba el Real Decreto Ábalos, que devuelve las competencias a las Comunidades Autónomas (que ya eran suyas), con una moratoria de 4 años. Cuando pasen los 4 años, cada sector se dedicará a lo suyo, nos lo han prometido una y otra vez desde 2009… ¿Pero es que las VTC han podido hacer servicios completamente urbanos en algún momento? ¿No tienen autorización para hacer solo Transporte Nacional?

Pasa la pandemia y siguen las jornadas mínimas de 12 horas diarias. Parece que vuelve la movilidad y el trabajo de forma intermitente ola tras ola de covid, pero al menos he podido pagar las facturas, aunque he ampliado el préstamo con un ICO, la letra mensual se ha hecho mayor. Mi poder adquisitivo cada vez es más bajo, ya que las tarifas de Taxi están prácticamente congeladas durante 9 años, suben los combustibles, la luz, la cesta de la compra y ahora nos avisan que suben las hipotecas.

Llevamos casi un mes del fin del Decreto Ábalos y todo sigue igual, mi licencia de Taxi no sube de valor, no la puedo vender y seguimos viendo como las VTC siguen haciendo de taxis ilegales, sigo haciendo 12 horas diarias entre semana y 16 horas los fines de semana. Yo he cumplido con todas las obligaciones con la sociedad, he pagado mis impuestos, pero ahora 4 empresas multimillonarias que tributan en paraísos fiscales y que basan su negocio en saltarse todas las normas, intentan imponer su monopolio de «taxis negros» con la excusa de la modernidad y la tecnología.

Según la RAE: «La esclavitud se considera una sujeción excesiva por la cual se ve sometida una persona a otra, o a un trabajo u obligación. El esclavismo es un sistema social y económico basado en la esclavitud como elemento de producción». Por tanto soy un esclavo del Siglo XXI. Ahora solo falta que se pongan los medios y la sociedad proteja al menos a sus esclavos taxistas.