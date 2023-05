Dice el refrán que “La unión hace la fuerza” y Europa es un buen ejemplo de ello. La Historia del viejo continente refleja un largo camino de aprendizajes y resiliencia pero desde que se constituyó oficialmente la Unión en 1993 con el Tratado de Maastrich, la estrecha cooperación ha sido un motor de desarrollo clave para los países que la conforman. Y lo más importante es que se trata en una Europa solidaria y social, en la que los distintos tipos de Fondos económicos, entre ellos los FEDER, son una fortaleza de la Unión.

"Hoy los fondos europeos son la base de la nueva gran modernización económica de España”, afirma nuestro presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Así es, y más concretamente en el caso de Picassent la convocatoria y aprobación de ayudas llegadas de la Unión Europea está haciendo que la localidad logre transformarse a grandes pasos en un municipio cada vez más cercano a los estándares europeos, más sostenible e igualitario.

De este modo, la puesta en marcha del Plan de Barrios con fondos Next Generation EU, unido al Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos de Entidades Locales (PIREP) suponen una inversión de cerca de 4 millones de euros en nuestro municipio. Y esto, como alcaldesa de Picassent me enorgullece sobre todo porque con el Plan de Barrios es la primera vez que una subvención europea va directamente a mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas, especialmente la de aquellos más vulnerables ya que el objetivo de esta actuación es mejorar la accesibilidad y la eficiencia energética de los edificios del grupo Virgen de Vallivana y Torres Virgen del Carmen, así como también su entorno. Construcciones de carácter social que tienen más de 50 años y que exigían una rehabilitación de gran coste que sin este tipo de ayudas no hubiera sido posible acometerla. Por eso, en su momento no dudamos ni un instante a la hora de gestionar la solicitud de los Next Generation, no podíamos desaprovechar esta oportunidad de hacer de Picassent un lugar más habitable e inclusivo.

Y es que siempre he tenido claro que el principal objetivo de la política local ha de ser el gobernar para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Y en esta dirección va la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI), la estrategia europea de desarrollo inteligente que Picassent ya está desarrollando desde años y que ha favorecido la transformación del centro urbano de la localidad, gracias a la reforma integral de la plaza de la Ermita, la plaza Ausiàs March y su entorno: la adecuación de las calles Dr. Soler, Calvari y Jaume I. Una actuación que con la que uno de los lugares más emblemáticos del municipio se concibe ahora como un conjunto paisajístico único en el que se ha peatonalizado gran parte de la zona para uso y disfrute de la ciudanía porque otro de nuestros objetivos es retornar los espacios públicos y emplazamientos urbanísticos para las personas.

De esta manera, gracias a Europa, Picassent camina hacia un futuro mejor, más verde y sostenible, convirtiéndose en un lugar amable, cercano, en el que es un placer vivir y convivir.