Un municipio de la Comunitat Valenciana declara la emergencia hídrica

Los problemas de abastecimiento de agua en Ares del Maestrat (Castellón) no son una novedad. Sin embargo, en los últimos meses el municipio atraviesa una situación "crítica", por lo que el ayuntamiento de la localidad se ha visto obligado a decretar la emergencia hídrica en el municipio y pedir a la Dirección General del Agua de la Generalitat Valenciana "que inicie por emergencia el proyecto de abastecimiento de agua" del municipio.

El consistorio también ha hecho llegar la declaración de emergencia hídrica a la Diputación de Castellón, la Confederación Hidrográfica del Júcar, la Confederación Hidrográfica del Ebro y Acuamed, para que todas las administraciones y entidades competentes tomen cartas en el asunto, ya que, si bien esta situación no es nueva, "ha llegado a puntos insostenibles". De hecho, según el informe de la empresa concesionaria del servicio, la localidad "no dispone de una fuente de suministro suficiente para abastecer sus necesidades, por lo que se considera imprescindible que, de forma urgente, se busquen nuevas fuentes de suministro que garanticen el agua potable".

Se abastecen con cubas

Desde hace seis meses el agua llega a las viviendas de la localidad mediante cubas de agua y desde el pasado mes de diciembre llegan los camiones hasta el núcleo urbano y desde allí se procede a llenar el depósito del castillo, han señalado. En el documento de la declaración de emergencia se relata cómo en los últimos años los periodos de carestía no superaban los dos meses, pero en esta ocasión se están batiendo todos los registros.

En 2017 la localidad ya actuó para disponer de más recursos. Se dobló la capacidad de almacenamiento con un nuevo depósito, pasándose de 2 millones a 4 millones de litros de capacidad de aprovisionamiento. Sin embargo, el problema es que si del manantial del Sòl de la Costa no sale agua, los depósitos no se pueden llenar y su capacidad de almacenaje no es suficiente para hacer frente a los periodos de sequía tan extrema como el actual.

Incluida en la Unidad Territorial de Escasez

El agua del Sòl de la Costa solo llega por gravedad al barrio de la Montalbana, pero ya no da más de sí y no permite que el caudal pueda llegar al pueblo, han destacado las misas fuentes.

El Ayuntamiento ha recordado que Ares del Maestrat está dentro de la Unidad Territorial de Escasez UTE01 Cenia Maestrazgo, definida actualmente por la Confederación Hidrográfica del Júcar en Emergencia máxima de escasez desde enero de 2024.