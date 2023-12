La preguntita de marras nos perseguía a diario y yo, para fastidiar a Carlos Baño, el nuevo presidente, se la hacía cada noche por WhatsApp: «Carlos, amigo y hermano, ¿para qué sirve la Cámara?».

Era una forma de atormentarnos. La respuesta sigue siendo la misma hoy que entonces: ser útiles a la sociedad.

Ha pasado algo más de un año, un año de mucho trabajo, mucho sufrimiento, mucha incomprensión, mucha soledad y muchos palos en las ruedas, que venían de dentro y de fuera. Meses de desconfianzas infundadas, que también venían por adelantado de un bando y de otro. Semanas y semanas de reuniones, que se convertían en auténticos campos de batalla de los que algunas veces salimos heridos, pero nunca muertos… «A la Cambra d’Alacant, res!!», se oía como una condena más al norte de Pego, más allá de la Safor. Pero hacíamos oídos sordos y seguíamos adelante. Ser útiles a la sociedad…, repetíamos para curarnos las heridas de esas batallas perdidas, de esos ataques que no entendimos nunca y de esos desprecios que buscaban un desaliento que jamás llegó.

Recuerdo una noche, volviendo en coche bajo un diluvio y con otra batalla perdida en el maletero, en la que pensamos a la vez y en voz alta: «Es imposible estar peor y es inverosímil. Nuestra voluntad no es otra que la de ayudar a las empresas, a los comercios y a la gente de Alicante y provincia a progresar, a ser mejores, a tener por fin el papel que merecemos en la Comunidad Valenciana y en España. Este objetivo tan puro, tan blanco no puede fracasar». Esa noche decidimos seguir en pie y afrontar la siguiente batalla.

Poco a poco, el trabajo constante de un comité ejecutivo ya unido a nuestro objetivo común y no al interés particular de nadie comenzaba a ver los frutos. El pleno, órgano máximo y soberano de la Cámara, sesenta mujeres y hombres que representan de forma magnífica al increíble tejido empresarial y social de la provincia y que lo dan todo día a día, junto con los casi cincuenta trabajadores, compañeras y compañeros todos, de nuestro querido equipo, son claves para hacer realidad la Cámara que queremos. Todos ellos entendieron desde el minuto uno el objetivo que nos unía: ser útiles a la sociedad. Y gracias a ellos, a su trabajo y a su aliento, la toalla no voló, sino que quedó en la esquina. Hoy el combate sigue. Y lo vamos a ganar.

Durante este primer año y medio, que era de transición, hicimos realidad, entre otros, estos proyectos:

Por un lado, la apuesta por la responsabilidad social de la Cámara se ha visto reflejada en el refuerzo de la identidad con Cámara Solidaria/AGS y sus nuevas instalaciones en Mutxamel: mil metros cuadrados de cocinas, cámaras frigoríficas y aulas de donde salen seiscientos menús al día para las personas más desfavorecidas, aquellas que no tienen nada y reciben cada día el menú y también el amor de los voluntarios, el Amor de Gema (o al revés), la gran directora de este maravilloso proyecto que ya es una realidad. Porque la Cámara se ha propuesto no dejar atrás a nadie, ser la Cámara del progreso, pero también la de los desamparados, la esperanza de los más débiles. Por eso, en las aulas de Mutxamel también se forman los futuros panaderos, cocineras, pasteleras, camareros, jóvenes en paro…, quienes con estos cursos encuentran su futuro y la oportunidad de construir una vida digna. Cámara Solidaria/AGS es nuestro gran orgullo y la demostración de la gran generosidad y solidaridad de la sociedad alicantina, una iniciativa que ha merecido el premio a mejor proyecto solidario de entre todas las Cámaras de España.

También hemos celebrado, por primera vez, el Go Global en Alicante; en concreto, en IFA. Es el mayor evento en internacionalización de España que se lleva a cabo entre las Cámaras de la Comunidad Valenciana, IVACE, ICEX y Cámara de España y nunca había pisado la ciudad. Contó con más de mil trescientos visitantes, asistió la red exterior de IVACE y llegaron importadores de más de treinta países.

Igualmente, la Cámara durante este año y medio ha seguido ejecutando los programas financiados con fondos europeos destinados a dotar de mayor competitividad a las empresas de los distintos sectores productivos en innovación, sostenibilidad e internacionalización. También hemos desarrollado los programas financiados con el Fondo Social Europeo destinados a la empleabilidad y al emprendimiento; y el PICE, destinado a jóvenes de entre 16 y 30 años, en el que a través de un itinerario completo se les forma para la empleabilidad (alrededor de mil doscientos jóvenes al año), que incluye ayudas a la contratación.

Se ha creado un foro de debate y networking llamado Cámara Business Club, hoy por hoy con más de ochenta miembros que representan a las empresas más importantes de la provincia, con el objetivo de ser un encuentro de opinión. Hemos contado, entre otros, con José María Aznar, Ximo Puig, Carlos Mazón, Enrique Riquelme (de Abengoa), Antonio Catalán (de AC-Marriot), Daniel Lacalle… Y más que vendrán. La primera, el 22 de enero, Ágatha Ruiz de la Prada.

Para acercar las necesidades de las empresas y las de los jóvenes demandantes de empleo, llevamos a cabo las Ferias de Empleo y, como novedad, hemos celebrado la primera Feria de FP Dual dirigida a difundir y promover este tipo de formación entre las empresas.

Hay que destacar también la celebración de la cuarta y quinta edición de Alicante Gastronómica, en IFA, que tuvo sesenta y cinco mil visitantes y más de cien Estrellas Michelin y Soles Repsol. Es ya la feria más importante de España de la alta gastronomía, unida siempre a lo local, que cada año crece y crece, aunando calidad y nivel máximo al servicio de la primera industria provincial: el turismo. La Cámara es el principal socio y aliado de quienes se dejan la piel al servicio de los millones de visitantes y residentes que eligen Alicante para disfrutar y para vivir. Es la segunda ciudad preferida de España. Y por algo será.

Por último, nuestro gran proyecto: la nueva sede, que pronto será una realidad y cuyas obras empezarán en breve. Debo agradecer aquí el apoyo económico, y sobre todo moral, del presidente Mazón, que siempre nos dio fuerzas para embarcarnos en esta aventura. El lugar elegido no podría ser mejor. Panoramis, en el puerto, es un lugar emblemático de la ciudad, privilegiado, junto a las instalaciones de Distrito Digital y el futuro Palacio de Congresos de Alicante. La nueva ubicación, con sus cuatro mil ochocientos metros cuadrados, tendrá espacio suficiente para prestar servicios a las pymes, a la formación de empresarios y a la de los jóvenes que necesitan cualificación profesional. Incluirá una escuela de negocios, una alianza que soñamos ya con prestigio educativo internacional.

Por ahora, nuestros sueños se han ido cumpliendo paso a paso, proyecto a proyecto, batalla perdida tras batalla perdida, sin rendirnos nunca. Y con todo lo que hemos hecho en este año, aún tenemos sueños por cumplir. ¿Para qué sirve la Cámara? ¿Para qué no sirve la Cámara?, diría yo.