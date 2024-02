A finals de febrer Barcelona es tornarà a convertir en la capital mundial de la indústria tecnològica amb la celebració del Mobile World Congress 2024. Com és d’esperar vindran empreses d’arreu del món a exposar les seues novetats tecnològiques. I si, segur que deixa molts milions a la ciutat comtal, però també es podria dir que és un dels millors aparadors del consumisme i, per extensió, del capitalisme mundial.

Però en aquests dies que se celebre al congrés, no només es consumirà a l’hostaleria o als transports públics i privats, també es consumiran dones. Si, potser dit així puga resultar una mica fort, però és que la prostitució és, precisament això, el consum de dones per a plaer sexual majoritàriament d’homes.

I és que es calcula que al llarg d’aquests dies, entre el vint-i-sis i el vint-i-nou de febrer, la demanda de consum de dones majoritàriament augmenta al voltant d’un trenta per cent i, per tant, els proxenetes deuen portar dones de tot l’Estat Espanyol per a tindre ben coberta la suposada demanda i garantir que el “negoci” tinga molts guanys. Barcelona es converteix així també, i tristament, en la capital de la prostitució en aquests dies i que, ben segur, seran molt llargs per a totes les dones prostituïdes.

La setmana passada la ministra d’Igualtat, Ana Redondo, va anunciar que "pròximament" es presentarà una proposició de llei destinada a incloure en el Codi Penal la "terceria locativa", que fa referència a castigar a qui es lucre amb la prostitució, com els bordells, o altres empreses similars, com per exemple pisos destinats a tal finalitat i que, per cert, ha tingut molt poc ressò als mitjans de comunicació. Continua veient-se molt clara la complicitat de massa mitjans amb tot el lobby del sistema prostitucional i aquest és un claríssim exemple, la falta d’informació sobre el tema.

Com és ben sabut, els dos partits del govern, PSOE i SUMAR tenen posicions encontrades sobre l’abolició de la prostitució tot i que públicament cap dels dos parla obertament del tema perquè és un tema que encara alça polseguera en el si de les organitzacions polítiques.

Mentre la part més feminista i potser més minoritària del PSOE està a favor de l’abolició del sistema prostitucional, SUMAR no parla de regular el sistema, però tampoc vol sentir parlar d’abolició. Arguments n’hi de tots els colors i gustos, no obstant això, no es pot dir que s’és feminista i regulacionista perquè és, en si mateix, un oxímoron. O dit d’altra manera, una cosa i la contraria al mateix temps.

La ministra d’igualtat, curant-se en salut, no va parlar de multar als puteros, sols dels proxenetes. Vol anar espai i no tensar encara més la relació amb els socis de govern. Però, tot i ser un primer pas, continuen oblidant-se de les autèntiques víctimes d’aquest negoci il·lícit i que són les dones prostituïdes i víctimes de tracta de peersones. Perquè no podem oblidar que la prostitució, és una forma clara i evident de violència masclista. I, ni consentiment, ni gaites. I és així perquè la matèria primera del negoci són els cossos de les dones. I això se’n diu explotació sexual de les dones en situació de prostitució.

I, mentre a finals de mes moltes seran les dones explotades sexualment a Barcelona per a satisfer els desitjos masculins i que permetran als puteros guanyar molts diners mentre, clar està, elles pateixen aquesta forma d'esclavitud.

I, qui li ficarà el cascavell al gat sobre l’abolició de la prostitució? Sembla que no ho veurem en aquesta legislatura tot i ser el govern “més feminista” de la història. Una altra oportunitat perduda per a acabar amb aquesta forma d’esclavitud. Una llàstima...