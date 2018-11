Amb la paraula «aigua» es designa una substància líquida, incolora, inodora i insípida en estat pur, que ocupa la major part de la superfície terrestre. S'acumula en oceans, rius i llacs, però també està present en vegetals i animals. El cos humà sol contindre entre el 50 i el 75% d'aigua, segons les diverses etapes de la vida.

Prové del llatí «aqua», que ja tenia el mateix significat que en l'actualitat, si bé no fou fins a 1782 que el físic anglés Henry Cavendish demostrà que l'aigua no era un element, com es pensava en l'antiguitat, sinó una substància composta per oxigen i hidrogen. L'aigua és considerada un element purificador en la majoria de les religions. En el cristianisme, el baptisme és un ritual d'ablució que permet que el batejat quede lliure del pecat original.

La forma més habitual d'anomenar col·loquialment en valencià esta substància és «auia»; en altres llocs es diu també «aiga» i «aigo».

