Amb la paraula «boicot» ens referim actualment a una mesura de pressió contra una persona, una empresa, un sector social, polític o econòmic, o fins i tot un país sencer, consistent en la supressió de qualsevol relació comercial, amb la intenció de coaccionar-lo perquè cesse la seua activitat o de castigar-lo per alguna acció duta a terme.

L'origen de la paraula «boicot» prové del nom del capità Charles Boycott, administrador de les finques que un terratinent anglés absentista posseïa en el Comtat de Mayo, a l'illa d'Irlanda. Fou concretament en el marc de la Guerra Agrària, que tingué lloc entre 1870 i 1890, amb una població fortament empobrida per les males collites, que els llauradors demanaren que els reduïren les rendes que havien de pagar pel cultiu de les terres arrendades. Però Charles Boycott no sols no accedí a eixa petició, sinó que desallotjà violentament els inquilins morosos. Davant d'esta actitud, la Irish Land League exhortà els seus compatriotes a cessar qualsevol tracte amb Boycott, deixant-lo sense servents, proveïdors, bracers i la resta de personal necessari per a mantindre la finca en funcionament.

Més informació...