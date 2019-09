En marxa els preparatius del Dia de la Pilota 2019

Primer que res es presentarà el programa complet de tots els events amb els quals comptara aquesta festiva setmana. El dimecres 18, a les 17:30 hores, en el Saló de Cristall de l'Ajuntament de Valencia es farà la presentació oficial de la edició d'enguany, lliurant-se a continuació els premis anuals que atorga la FPV als jugadors i entitats més destacades de la última temporada. El dijous 19 i divendres 20 es faran al carrer de pilota de Borbotó sessions de promoció per als alumnes de les escoles municipals, així com una exhibició de galotxetes en Campanar la vesprada del divendres. Mentre que dissabte 21 pel matí, en el complex esportiu "La Petxina" es lliuraran tots els premis dels JECV del 2019. Pero els plats forts seran el diumenge 22, ja que es disputaran fins a cinc partides. Pel matí obrirà el programa la corresponent a la Supercopa de Galotxa. A les 9:30 hores s'enfrontaran en la final juvenil els equips del Mobles Guillen Faura i Lanzadera Montserrat, citats en el carrer de pilota de Borbotó. I a les 11:30, estan citades les xiques del Bicorp i de l'Ajuntament de Beniparrell, que s'enfrontaran davant de les càmeres d'À Punt pel títol de la Supercopa de Raspall Femení. Per últim, al voltant de les 12:30 hores, la Supercopa de Galotxa Absoluta tindrà a l'Ovocity Marquesat i al Lanzadera Montserrat com a protagonistes. Ja per la vesprada, en el trinquet de Pelayo a les 17 hores, es farà una exhibició de raspall adaptat en cadira de rodes, i la Supercopa d'Escala i Corda entre l'Alfara de la Baronia i Massamagrell.