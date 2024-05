Jornada decisiva per a les semifinals a la 41 Lliga Autonòmica de raspall

El passat cap de setmana es va disputar la novena jornada de la 41 Lliga Autonòmica de raspall on es van decidir quasi tots els equips semifinalistes en categoria masculina i femenina. La desena jornada, que se celebrarà aquest primer cap de setmana, decidirà els encreuaments i donarà per conclosa la fase regular.

En raspall masculí, al grup A, el líder Gavarda A va superar amb claredat El Genovés A per un resultat de 5 per 40. Els de La Costera tractaran de redimir-se en la darrera jornada, on visitaran Les Alcusses Moixent A, segon classificat, que va guanyar Ecomuseo Bicorp B (40-25). El Genovés A haurà de guanyar la partida i deixar per baix de 30 punts els de Moixent si volen entrar en semifinals. En l’altra partida del grup, el cuer, el CEPSA Alzira A va superar 40 per cap el CPV Piles i l’avança en la taula classificatòria.

Quant al grup B, primer i segon s’amidaven per a definir la classificació definitiva per a semifinals. Xeraco va superar Coop. El Progreso Bicorp A per un ajustat 40 per 35. Partida intensa i canviant amb alternatives per als dos equips. Finalment, el CPV Xeraco, amb remuntada inclosa, es va acabar imposant al joc definitiu i suma els dos punts que necessitava per assegurar matemàticament el bitllet per a les semifinals. Quatretonda A, que esperava la derrota de Xeraco per poder optar a semifinals, va fer els deures en superar Gavarda B (25-40). Amb la victòria dels xeraquers, es queden sense opcions a la darrera jornada. En l’altra partida del grup, el CPV Castelloner va guanyar el CPV Favara A (40-25).

En raspall femení, respecte al grup A, Les Alcusses Moixent A i La Vall F van vèncer fora de casa a Tavernes Blanques A (10-40) i Justo Ballester Meliana A (20-40), respectivament, mentre que l’Ajuntament Beniparrell B va acabar en les esperances del CPV Borbotó A, que només va poder sumar 2 punts i es va quedar fora de les semifinals (35-40).

Al grup B, el líder, Ajuntament Beniparrell A va guanyar ‘sabatera’ l’equip de Xúquer de Sueca RA. A més a més, Justo Ballester Meliana B va superar amb claredat Les Alcusses Moixent B (10-40) mentre que el CPV Borbotó B i el CPV Baix Girona A es van repartir els punts amb victòria per als de l’Horta Nord (40-30).

La darrera jornada de la fase regular servirà per definir el primer i segon lloc al grup A i acabar de quadrar els encreuaments de semifinals, que tindran lloc els caps de setmana de l’11 i 12 de maig i del 18 i 19 de maig en les dos modalitats.