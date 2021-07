Les mans del pilotari més gran

Eren les seues mans, sí, allò que més impactava d'El Genovés en la curta distància. Abans de conéixer-lo, imaginaves a un jugador amb les mans grans, com els llauradors o els forners, i quan el saludaves senties com raspava el desgast del palmell de la seua mà en la teua pròpia mà perquè estaven atrotinades i maltractades per la vaqueta. La pell escrostonada, la mà clivellada. Les venes unflades dels seus dits causaven dolor sols de mirar-les. Sols en els seus palmells podien llegir-se les línies de la seua vida perquè constituïen un mapa de la seua història com pilotari. Les seues mans eren la cartografia del seu esforç, de la seua amargor, el seu sacrifici i la seua felicitat. I això va ser cultura de moltes valencianes i valencians per a originar la millor època de la pilota valenciana. Va ser l'últim revolucionari de la pilota valenciana i un dels valencians més universals, com Brines o Eric Valor, com Blasco Ibáñez o Sorolla.