El futuro está en nuestras manos

Pues Plasencia se refiere a esa pregunta aparentemente ingenua que Alicia plantea en Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas cuando realmente es «una crítica velada del tipo de enseñanza que era común durante la época de Lewis Carroll». Por eso De neuronas a galaxias. ¿Es el universo un holograma? es un libro que «toma muy en serio la fórmula deseada por Alicia como base para la educación y, en última instancia, para la ciencia», como reconoce el propio autor.

Plasencia reúne en unas conversaciones esenciales la exploración de las fronteras del pensamiento tal y como lo practican algunos de los principales investigadores que trabajan en la primera línea de vanguardia.

La ciencia, hoy en día, es más un proceso de colaboración que momentos «eureka» individuales. En este libro se publican una serie de diálogos, interconectados entre sí, con destacados pensadores, a los que se les pide que reflexionen sobre preguntas y conceptos clave en torno al mundo físico, la información y la inteligencia, en los que se recrea este tipo de sinergia e interconexión entre disciplinas. Estos pensadores aportan tanto observaciones específicas, como comentarios más amplios sobre las tradiciones intelectuales que se han ocupado de estas preguntas, y, al hacerlo, revelan una rica veta de ideas que interactúan entre sí. La persistente paradoja de nuestra era es que, en un mundo con una capacidad de acceso a la información sin precedentes, muchas de las cuestiones más importantes siguen sin resolverse.

Estas conversaciones, conducidas por Adolfo Plasencia, reflejan esta circunstancia de la mano de científicos y humanistas que tratan temas como la inteligencia, la conciencia, el calentamiento global, la energía, la tecnología, la materia, el nanocosmos, la mente, la posibilidad de otra Tierra, el cambio del pasado, el arte y muchos más temas que se encuentran en la curvatura filosófica: De neuronas a galaxias, ¿es el universo un holograma?. Los diálogos discuten aspectos tan fascinantes del mundo físico como la función del bit cuántico, la cosmología del universo primordial o la sabiduría contenida en las antiguas piedras talladas. Ofrecen visiones optimistas pero razonadas de la tecnología, considerando la cultura de la convergencia, los algoritmos, la desigualdad Belleza ≠ Verdad, la ética de los hackers, la inteligencia artificial y otros temas.

Plural y diversa

Desde una diversa gama de disciplinas, aportan diferentes perspectivas, por ejemplo, sobre la inteligencia, abordando aspectos como la neurofisiología del cerebro, la información afectiva, la innovación colaborativa y la sabiduría de las multitudes. Este volumen es la versión ‘extendida’ en español del libro «Is the Universe a Hologram? Scientists Answer the Most Provocative Questions», publicado con prefacio de Tim O’Reilly por MIT Press y Oxford University Press en su plataforma en línea.

Son conversaciones con Ignacio Cirac, José Bernabéu, Sara Seager, Alejandro W. Rodríguez, Mario J. Molina, Pablo Jarillo-Herrero, Avelino Corma, John Ochsendorf, Javier Benedicto, Yung Ho Chang, Hiroshi Ishii, Henry Jenkins, Bebo White, Hal Abelson, Bernardo Cuenca Grau, Michail Bletsas, Ricardo Baeza-Yates, Anne Margulies, Tim O’Reilly, David Casacuberta, John Perry Barlow, Richard Stallman, Rosalind W. Picard, Alvaro Pascual-Leone, Israel Ruiz, José M. Carmena, Antonio Torralba, Javier Echeverría, Paul Osterman, Howard Rheingold, José Hernández-Orallo, Gianluigi Colalucci, José María Yturralde.

Además el apéndice de la edición en castellano añade a: Frank Wilczek, Javier Echeverría, Daniel Innerarity, Luís Enjuanes, Jaime Güemes, José Hernández-Orallo.