Ciudadanos réplica a Gómez que Alzira sigue sin ser «amiga de los animales»

Guerra abierta entre Ciudadanos y Compromís de Alzira por la protección de los animales. La formación valencianista ha sacado pecho en varias ocasiones por su gestión en defensa de los animales y Ciudadanos se ha propuesto negarle la mayor. Según la portavoz, María José Llopis, Alzira sigue sin ser «Amiga de los animales» por más «que le pese a la formación nacionalista». «Cuando hay algún caso de maltrato animal, hay que sancionar severamente a los autores y decomisar a los animales de forma tajante e inmediata, ubicándolos en un destino adecuado», reclamó Ciudadanos. Matizó además que cuando se congratulan de su buen hacer «en esta materia, parece que vivan ajenos a la realidad» y recordó que no hace mucho tiempo «en el barrio de l'Alquerieta se encontró un pozo lleno de equinos decapitados». Llopis argumentó que quizás «cuando se manifiestan cerca de 200 personas en la puerta del ayuntamiento es porque no se están haciendo las cosas tan bien, como pretenden hacernos ver».

Según añadió la portavoz de la formación que dirige Albert Rivera a nivel estatal: «Hay que prevenir que los animales que están en la calle, bien por abandono, porque han nacido allí o porque se han extraviado, no terminen muertos, por atropellos, por enfermedad o por hambre, y además evitar la superpoblación y nacimiento en la calle de camadas no deseadas, que en la mayoría de los casos acaban muriendo». Y añadió: «Esta prevención se consigue con las medidas que Compromís no ha aplicado en tres años y si vemos más allá de nuestro término municipal, observamos que en muchos pueblos ya se están aplicando».