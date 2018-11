El alcalde reprocha al PP que critique un canal que prometió realizar en 2007

Hace dos semanas que la lluvia inundó prácticamente media ciudad, pero en Alzira todavía perdura el debate político sobre la gestión del ayuntamiento ante el episodio de precipitaciones. Mientras la oposición se ha ensañado con el tripartito y ha criticado cómo gestionó la emergencia, el alcalde lanzó contra PP y Ciudadanos un chaparrón de reproches en el último pleno. Diego Gómez (al igual que sus compañeros de gobierno) defendió, una vez más, el cuestionado funcionamiento del Canal de les Basses. Tras repetir la gran cantidad de agua que recogió (alrededor de veinte millones de litros), echó en cara al Partido Popular que ahora menosprecie la canalización cuando fue su partido el primero en diseñar un proyecto similar y anunciarlo a la población en 2007.

Gómez recurrió a la hemeroteca y no le hizo falta irse muy lejos para demostrar que lo que el PP critica ahora es lo que sostenía hace tres años y medio,cuando se produjo la última inundación en Alzira (con menos lluvia caída y solo un barrio afectado: Les Basses). «Ustedes (PP) han perdido la memoria, solo hay que leer los titulares y la prensa de aquellos días: 'Nadie nos avisó de lo que venía', 'Bastidas defiende que la tromba era imprevisible', 'Caos de tráfico, falta de previsión y de inversiones'», espetó la máxima autoridad al respecto.

El portavoz del PP, José Andrés Hernández, insistió en que su partido respetó la situación de emergencia y no realizó crítica alguna hasta su conclusión, de igual manera que aseguró haberse ofrecido en repetidas ocasiones para ayudar al gobierno local, aunque al final de su discurso soltó su ataque más mordaz: «Son el ejemplo de cómo no gestionar una situación de esas características». Pero el gobierno local esta vez no se arredró y respondió con firmeza. Tanto el alcalde como el concejal de Servicios Públicos, Fernando Pascual, afearon a los populares su intento de rentabilizar políticamente las inundaciones de la ciudad. «Todos podemos hacer ingeniería barata, pero falta rigor. Lo suyo es el oportunismo político, ya que el sábado, con agua todavía en las calles, enviaban su nota de prensa y se hacían fotos en el canal; han aprovechado las asambleas vecinales para hacer política y, sinceramente, agradezco que no estuvieran en mi despacho porque durante el último episodio de preemergencia aprovecharon para hacerle una foto al cuadro del rey, que en ese momento estaba descolgado, para atacarme», manifestó Gómez.



Plan de emergencias

Por su parte, Pascual calificó la actidud del Partido Popular y de Ciudadanos de «vergonzosa». Una inundación, precisó, «no puede ser motivo para hacer política destructiva». Asimismo, el edil echó en cara a la oposición que si sabían lo que ocurría «¿por qué no fueron aquella noche a la Alcaldía?». «¿Dónde estaban?, ¿a cuántos vecinos avisaron?», preguntó retóricamente. Y prosiguió: «Tienen un desconocimiento total de cómo funciona el plan de emergencias, que debe ser autorizado por el director de Emergencias, cosa que no ocurrió hasta las 3,30 horas; se han hecho todas las acciones que emanan del plan, es decir, informar y atender a la población y limpiar. Se están burlando de los vecinos de Alzira, solo fueron a hacerse la foto». Y para rematar su discurso, Pascual se dirigió al portavoz popular y le soltó: «Señor Hernández, conforme va, no será nunca alcalde».