La jueza deja en libertad al conductor ebrio que provocó el atropello mortal

La conmoción que ha provocado en Carcaixent la muerte de Otilia, la vecina atropellada la noche del sábado por un conductor que triplicaba la tasa de alcohol, continuaba ayer. El juzgado de instrucción número 7 de Alzira ha decretado la libertad con cargos del joven implicado, una decisión que muchos vecinos aseguraban ayer no comprender. «Oti», tal como era conocida esta vecina en Carcaixent, regentó durante años un quiosco en la misma avenida en la que falleció a causa del siniestro.

El accidente tuvo lugar alrededor de las 21:30 horas, cuando Otilia, de 88 años, fue arrollada por un vehículo Ford Kuga mientras cruzaba un paso de peatones en pleno casco urbano. Según fuentes cercanas a la investigación, el supuesto autor del atropello irrumpió en el cruce entre la calle Alacant y la avenida Joan XXIII, justo delante del bar La Posada. El conductor del coche transitaba a gran velocidad por la vía urbana y triplicaba la tasa de alcohol permitida.

Según detallaron testigos presenciales, la magnitud del impacto desplazó a la señora unos cuantos metros en el asfalto e hizo que el coche se abalanzara hacia carril contrario empotrándose contra los vehículos estacionados en la calle, que resultaron dañados.

Los agentes de la Guardia Civil, al ser advertidos del suceso mientras realizaban su habitual ronda, fueron los primeros en acercarse al lugar de los hechos. A continuación, llegaron dos patrullas de la Policía Local y, más tarde, la ambulancia del SAMU, que no logró salvar la vida de la anciana. Los locales efectuaron la detención del conductor que, según señalaron fuentes oficiales, se trata de un joven de unos 30 años de edad natural del municipio.

Tras los hechos, pasó a disposición judicial en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Alzira, que decretó la libertad provisional para el autor del atropello mortal de Carcaixent. Según confirmaron ayer a Levante-EMV fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, la Fiscalía no interesó su ingreso en prisión provisional al no concurrir los requisitos legales para ello. La magistrada, en funciones de guardia, le impuso no obstante como medida cautelar la retirada del carné de conducir y comparecencias periódicas, los días 1 y 15, de cada mes en el juzgado. El detenido ha quedado investigado en una causa abierta por un delito de homicidio por imprudencia.

Éste es uno de los accidentes de tráfico más trágicos que ha visto la localidad de Carcaixent en su núcleo urbano. Las colisiones entre vehículos se han producido de manera muy eventual en los últimos años y raramente ha habido heridos, por lo que este atropello mortal ha causado si cabe un mayor impacto. El funeral de Otilia tendrá lugar esta tarde a las 17 horas en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Carcaixent.