La misma sangre, pero de distinto color político

La familia «política». Han dado el salto a la política a la vez, pero en distintas candidaturas. Dos hermanos de Turís rivalizan hoy como integrantes de las listas de PSOE y PP. Uno formará parte del nuevo gobierno, el otro, estará en la oposición. Los debates en las comidas familiares de los domingos se cierran cuando llega el postre.

Sobrinos de la exalcaldesa socialista de Turís Pilar Blasco, Mª Dolores y Ernesto Crespo nunca habían participado directamente en política, pero el azar y las campañas de captación que lanzan los partidos en vísperas de las elecciones han propiciado que los dos hayan decidido entrar, a la vez, aunque en candidaturas diferentes. La hermana mayor figura como número 3 en la lista del PSPV y Ernesto, el cuarto de la saga familiar, ocupa el mismo puesto que Mª Dolores, pero en la del PP. Todos los domingos se reúnen a comer en la casa familiar y, en ocasiones, admite ella, el tono de la discusión puede subir de tono, «aunque cuando llegamos al postre se cierra el debate», relata.

En la familia, el voto es secreto

La familia Crespo Blasco afronta por tanto dividida la jornada electoral. Un hermano formará parte del próximo gobierno de Turís y, el otro, ocupará el banco en la oposición. Los dos candidatos aseguran que no saben a quien votarán los otros dos hermanos que no participan en política. «Tienen que votar a quien quieran y entiendo que lo hagan. Sabemos que como hermanos están ahi, pero estamos en democracia y pueden votar a quien quieran», señala Mª Dolores Crespo, mientras Ernesto apostilla: «Su voto es secreto, no toman parte. Tengo claro que si fuéramos uno de los cuatro en cualquier lista le hubieran votado el resto, pero ahora no lo sé y no lo preguntamos».

Mª Dolores, de 51 años y doce mayor que Ernesto, explica que en el domicilio familiar «la política siempre ha estado encima de la mesa» -antes que Pilar Blasco otros dos tíos fueron concejales también con el PSOE con Baldomero González como alcalde- y que, cuando llegaban las elecciones, su madre debaja las papeletas encima de la mesa «y cada uno votaba a quien quería, por eso cada uno ha seguido su camino». Según comenta, se ha incorporado este año al PSOE tras recibir la propuesta del actual alcalde, Eugenio Fortaña: «Vino a buscarme y como me ha gustado la gestión y el trabajo que han hecho estos cuatro años, me pareció que era el momento».



«No quiero ser político»

Ernesto Crespo, por su parte, tiene una opinión muy distinta de la gestión del PSPV al frente del Ayuntamiernto de Turís. También deja claro el motivo de su incorporación a una lista: «No quiero ser político, quiero que mi pueblo se mueva, que no desaparezca», expone, mientras señala que Turís atraviesa una situación de declive: «Veo que se muere poco a poco».

Para argumentar esta afirmación relata que la ausencia de locales o salas de ocio para la gente joven, que antes si funcionaban, o la falta de empleo en un momento en que, además, la agricultura se encuentra en horas bajas y, según apostilla, «eso se nota en el ambiente».

«Se ve a la gente desmotivada. La gente joven se va a València a estudiar y ya no vuelve y se queda la gente desmotivada que está todo el día en la calle», expone. «La lista del PSOE es lo que hay hasta ahora y no creo que vayan a partir de hoy vaya a realizar el cambio que el pueblo necesita», expone.

Ernesto se ha afiliado al Partido Popular al incorporarse a la lista aunque asegura que hasta a hora se ha llevado bien con todos. De hecho, revela que hace ocho años fue el PSOE a buscarle para que formara parte de la candidatura, en las pasadas elecciones la oferta fue de Ciudadanos y la tercera propuesta ha sido la del PP. «Primero pensé que era demasiado joven, después, por circunstancias no me venía bien ahora que tengo 40 años he visto que podía ser».