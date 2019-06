La empresa pedirá una indemnización al ayuntamiento

Los responsables del circuito anunciaron la presentación la próxima semana de una reclamación por responsabilidad patrimonial por una cuantía no inferior a cinco millones de euros, con exigencia de responsabilidad personal «para que sea el patrimonio de políticos y técnicos municipales el que asuma las indemnizaciones y no el patrimonio de los ciudadanos», adujo Hidalgo. Según adelantó, se ha intentado mantener negociaciones («hasta la extenuación») con el ayuntamiento que no han llegado a buen puerto.