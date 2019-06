El PSPV de Sueca rechaza a Compromís y depende del centro derecha para gobernar

Los tres partidos que aspiran a apartar a Compromís del gobierno de Sueca, PSPV, PP y Ciudadanos, coinciden en el análisis. Ninguno de los tres está dispuesto a ceder sus votos a la actual alcaldesa, la nacionalista Raquel Tamarit, por el oscurantismo con el que ha tapado la investigación abierta por la Agència Valenciana Antifrau sobre determinados pagos de la residencia de ancianos y por las consecuencias que este expediente pudiera tener sobre su futuro político. Que esa convergencia de puntos de vista se concrete en un pacto de gobierno está por ver. La posición que adopten los dos ediles independientes del GSIPM será determinante. De momento, a escasas horas de que se constituya el nuevo consistorio, parece fuera de toda duda que la dirección socialista no está dispueta a propiciar un acuerdo con Compromís. Ayer volvieron a reiterarlo.

La presión que ejerce la dirección del PSPV para que las agrupaciones locales imiten el Pacte del Botànic II no ha hecho mella en el líder socialista suecano, Dimas Vázquez, que recurre a la historia para recordar la nula sensibilidad mostrada por Compromís en Sueca para formaliar pactos de izquierda. «En junio de 2015 ellos cerraron un pacto con los tres ediles del GISPM y mandaron a los cinco ediles del PSPV a la oposición», memoriza. Y remata: «Resulta difícil de entender que alguien hable ahora de 'reedición' del Pacte del Botànic cuando en Sueca no lo hubo y si los números actuales hubieran sido los mismos de aquel año tampoco lo habría ahora, como así nos lo han reconocido los dirigentes de Compromís».

Pero hay más antecentes sobre el comportamiento supuestamente desleal de los nacionalistas. El PSOE suecano también recurre a otro ejemplo no menos significativo: «Tras las elecciones locales de 1999, EPI-Bloc, con tres ediles (entre los que se encontraba el diputado de Compromís, Joan Baldoví) obtuvieron la alcaldía tras pactar con el PP y dejando en la oposición a los siete ediles socialistas y a los dos de EU».

Acercamiento a la derecha

El PSPV suecano también destaca que Compromís «ha intentado estos días todo tipo de pactoscon Ciutadans y el Partido Popular, circunstancia esta de la que pueden dar fe los portavoces de ambos partidos, y así lo afirmaron en Sueca TV el pasado martes. Incluso parece que se ha dado el caso de haber negociado con dos ediles por separado con la intención de conseguir sumar el regidor necesario que les daría la mayoría absoluta». La distancia entre