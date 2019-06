Vázquez quiere la alcaldía y asume el riesgo de abandonar el PSPV

El candidato del PSPV a la alcaldía de Sueca no modificó ayer sus hábitos de vida pese a haber sido amenazado por la dirección del PSPV con ser expulsado si no aborta sus planes de asumir la alcaldía con los votos del Partido Popular y Ciudadanos. Tras cumplir sus compromisos profesionales, a mediodía acudió al ayuntamiento para tramitar su declaración de bienes y, por la tarde, atendió otros requerimientos familiares que le alejaron de la capital de la Ribera Baixa. A lo largo del día, en ningún momento se percibió en él ningún atisbo de duda o ánimo de rectificar el rumbo que pactó hace más de una semana con los líderes del centro derecha suecano. Durante la jornada, pese a ser advertido de las consecuencias de sus actos por los responsables de su partido, no hubo ni la más mínima aproximación a Compromís para explorar acuerdos. En estas condiciones, todo parece indicar que Raquel Tamarit dejará de ser a mediodía de hoy la alcaldesa.

Vázquez se negó ayer a atender a los medios de comunicación. Lleva dos días de silencio absoluto. Ayer algunas fuentes aseguraban que había dejado plantadas a dos cadenas de televisión. También declinó atender a este periódico. Su deseo era descansar. Hoy le espera una intensa jornada en la que va a situarse bajo todos los focos. Su objetivo era brindarle una alcaldía al PSOE, que no lidera la corporación municipal suecana desde hace doce años, aunque su partido no está dispuesto a aceptarla. El secretario de Política Institucional del PSPV, Carlos Fernández Bielsa, hizo un último llamamiento ayer a los seis ediles socialistas «para que tomen nota de lo que marcan los reglamentos del PSOE y reflexionen sobre lo que parece que va a ocurrir hoy, le den la vuelta y permitan un gobierno de progreso».

Frente al desasosiego interno desatado en las filas socialistas por el «pacto antinatural» entre el PP y PSOE, en la acera de enfrente, entre los partidos del centro derecha, ese acuerdo ha sido acogido sin divergencias. Nadie ha protestado, al menos en público, sobre la decisión de los ediles suecanos del Partido Popular y Ciudadanos de propiciar un nuevo gobierno liderado con el PSOE. Se ha asumido con toda normalidad. Los únicos temores detectados en ambos partidos se han registrado ante la dificultad que han tenido durante las últimas horas para contactar con Dimas Vázquez, que ayer tampoco respondió a sus llamadas, según reconocieron fuentes de las dos formaciones políticas. El bloqueo impuesto por el candidato socialista a la alcaldía fue ayer absoluto.



Antecedentes para dar y tomar

El desencuentro entre los partidos de izquierdas en Sueca, en cualquier caso, no es ni mucho menos novedoso. Ha sido la tónica de los últimos años. Tras las elecciones de 2015 se planteó el mismo dilema. Entonces ya se promovió el Pacte del Botànic, pero en aquel momento fue Compromís quien desdeñó al PSOE. Y tampoco puede olvidarse que el hoy diputado de Compromís en el Congreso de los Diputados, Joan Baldoví, suscribió en 1999 un acuerdo con el Partido Popular que dejó en la oposición al PSPV y a Esquerra Unida. Por eso, ayer no eran pocos los que defendían que donde las dan las toman. Ese espíritu de revancha ha animado a no pocos socialistas a dar el paso.

La sesión de investidura que pondrá hoy fin a la incertidumbre dará comienzo a mediodía (12:30 horas). Tanto la izquierda como la derecha ponen mucho en juego.