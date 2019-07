El Nítida Alzira asume el gran reto de jugar en la élite

El Nítida Alzira FS ya está inscrito para jugar en la Segunda División del fútbol sala español. En los últimos días ha ingresado los primeros 22.000 euros necesarios para cubrir los primeros costes, entre ellos la inscripción. Con ello confirma oficialmente su predisposición a jugar. Este paso no lo han dado todos los equipos que habían ascendido. El Castellde»fels ha comunicado que no iba a inscribirse al no encontrar recursos suficientes entre empresas, su ayuntamiento o incluso consistorios vecinos donde pudiera trasladarse.

Para conseguir esta cantidad, la directiva alzireña ya ha puesto a la venta los abonos que se pueden seguir adquiriendo en el Fontana Mogort. Por solo 50 euros, los abonados podrán ver 15 partidos de liga y dos de Copa del Rey.

La empresa no resulta nada fácil porque la LNFS exige un presupuesto mínimo de 150.000 ? que deberá justificarse al 70% ya en septiembre. El club barajaba que se sufragara en tres tercios, uno con medios propios del club (abonos, merchandising, entradas,...), otro tanto por medio de un patrocinador y el último tercio con aportaciones públicas (ayuntamiento, diputación y Generalitat).

Los 50.000 euros del patrocinador están siendo complicados de conseguir, como para la inmensa mayoría de los equipos. Pocas empresas aparecen dispuestas a aportar un capital así. El actual patrocinador, la empresa de higiene industrial Nítida, continuará realizando una aportación importante pero no puede llegar a los 50.000. Por ello, el club pretende aplicar un plan B que puede constar de varios patrocinios con el principal, que daría nombre al Nítida. Éste sería el último recurso.



Reunión en la alcaldía

Mañana miércoles, el presidente Vicent Fontana se reunirá con el alcalde, Diego Gómez, al que pedirá ayuda para buscar patrocinadores. Otra de las peticiones que realizarán a la primera autoridad municipal será la concreción de la mejora de la subvención que prometió durante la recepción oficial del equipo una vez conseguido el título de campeones de liga.

Asimismo se solicitarán reuniones para intentar que la Diputació de València realice una aportación ya que el fútbol sala es el único deporte que no disfruta de ayudas oficiales. «La de Castelló le aporta al Bisontes 55.000 ?. No aspiramos a eso pero sí que ayuden porque somos el segundo equipo de la provincia del fútbol sala español, tras el Levante que está en Primera División», explicó el presidente blanquiazul. La directiva ribereña espera respuesta a la petición de subvenciones solicitadas semanas atrás.



Los jugadores

Para afrontar la nueva temporada, Braulio Correal quiere contar con el 80% de la actual plantilla, que cobraría la misma cantidad, al igual que los fichajes que se anunciarán en breve «y que no van a ser estrellas. Será gente joven con calidad», añadió Fontana.