Despedida civil para el dirigente del PSPV e impulsor de la Ruta del Bakalao

Una ceremonia civil despedirá hoy (12 horas) en el Cementerio Municipal de Cullera al presidente comarcal del PSPV y ex concejal durante ocho años Alejandro Bonet Martí, fallecido el martes a los 66 años mientras se bañaba en la playa del Dosel, frente al complejo residencial en el que vivía. La familia ha recibido numerosas muestras de condolencia. Su partido y el ayuntamiento han lanzado públicamente mensajes de duelo, además de su extensísima nómina de amigos, entre los que destacaba el modisto Francis Montesinos.

Bonet que rescatado sin vida por su hermano Xavier, que le acompañaba en el baño matinal. El mar estaba muy alterado y ondeaba la bandera amarilla. Le embistió una ola y perdió la estabilidad. Técnicamente murió ahogado, aunque su familia no descarta que pudiera sufrir algún infarto, dado que arrastraba serios problemas de salud desde hace tiempo. Las maniobras de reanimación que le practicaron no surtieron efecto. La autopsia acabará por aclarar estos extremos, aunque el resultado de la investigación no estará disponible hasta dentro de unos días.

Bonet era muy apreciado por su carácter extrovertido y su indomable rebeldía. Represaliado por su lucha antifranquista, fue un activo defensor del movimiento LGTBI y triunfó como empresario al abrir cuando solo tenía 21 años el mítico Chelsea Pub, uno de los templos de la modernidad que actuaba de satélite de la Ruta del Bakalao, nombre de fama internacional que surgió precisamente en una fiesta organizada por su local en la discoteca Chocolate. Ingresó en el PSOE en 1983 y fue concejal, entre otras competencias de Turismo, de 1991 a 1999.