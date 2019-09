Una cabra vaga por Sumacàrcer por falta de medios para capturarla

La presencia de ejemplares de cabra montés que bajan de las montañas y pasean, huidizas, por las calles de Sumacàrcer en su itinerario hacia el río en busca de agua se ha repetido con cierta frecuencia en los últimos años, especialmente en períodos prolongados sin lluvias. Pero una cabra no tan salvaje y mucho menos asustadiza se ha incorporado al paisaje urbano, generando ya cierto malestar entre los residentes, y se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza para las autoridades locales. «No sabemos qué hacer», reconoce el alcalde de Sumacàrcer, David Pons, que asegura haber llamado a diversas puertas sin que nadie le ofrezca una solución. El problema principal es la falta de medios para capturar el animal, aunque existe otro añadido derivado de la negativa del supuesto propietario a reconocer que la cabra es suya.

Tanto el alcalde como otros vecinos consultados coinciden en señalar que la cabra procede de un corral ubicado en la zona conocida como Derrecases, en el entorno de la calle San Cayetano, y David Pons asegura que el ayuntamiento ha ido a hablar con el propietario para recriminarle que la cabra circule por la calle con total libertad si bien la respuesta que éste ofrece es que el animal no es suyo. «La cabra está en un corral que tiene una salida y, cuando quiere, sale. El corral tiene dueño, pero dice que la cabra no es suya y, frente a eso, qué haces», relató el munícipe, que dijo estar trabajando con la Policía Local, el Seprona de la Guardia Civil y protectoras de animales aunque «nadie nos da una solución», subraya. Asegura que también ha tratado el tema con la empresa encargada del servicio de recogida de perros vagabundos, que se llevaría el animal, aunque incide en que el problema es cogerlo cuando está fuera del corral. «No es por falta de diligencia, pero ya no sé qué hacer porque el problema es coger la cabra cuando está en la calle y no tengo medios para ello», añadió.



Beber en la fuente

La habitual presencia de esta cabra por las calles de Sumacàrcer ha dado lugar a estampas como la que ha circulado en los últimos días entre los vecinos del animal empinado en una fuente ubicada en este extremo del núcleo urbano de Sumacàrcer para beber agua directamente del caño.

«La gente puede pensar que no hacemos nada, pero no podemos hacer más de lo que ya hemos hecho», incide el alcalde, a la espera de encontrar una solución que evite la presencia de este animal por las calles del núcleo urbano.

Cabe recordar que, desde hace algunos años, se han podido ver por Sumacàrcer ejemplares de cabra montés que bajan de la montaña supuestamente en dirección al río, que pasa a los pies del municipio, para beber. Inicialmente se situaban en la carretera, en las inmediaciones del núcleo urbano, aunque en los últimos años, con el aumento de la población de cabras -como ya informó Levante-EMV se ha localizado una colonia en El Castellet de Villanueva de Castellón, al otro lado de la autovía-, también se las ha podido ver corretear por las calles de la localidad.