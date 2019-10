La UD Alzira recibe en plena racha a un irregular Crevillent

Lo difícil no es llegar sino mantenerse. Dos años ha costado volver a la zona de promoción de ascenso y ahora le toca a la UD Alzira continuar en la zona noble de la tabla. Los azulgranas reciben hoy en Venecia (18,00 horas) a un irregular Crevillent.

Esta temporada José Antonio Gomis ha dejado el juvenil crevillentista para sustituir a José Manuel Mas, que llevaba seis temporadas a cargo de los blanquiazules. Gomis no defiende tan atrás como los equipos de Mas, prefiere presionar más arriba para robar el balón y quedan espacios a las espaldas que les supone ser el tercer equipo más goleado del grupo con 13 tantos encajados. En la última jornada ganó al Silla 1-0 y una semana antes empató a uno en Elda con un buen partido. La plantilla es muy parecida a la de temporadas anteriores aunque aún está adaptándose al nuevo estilo de juego. Han llegado algunos jóvenes como el delantero Kevin y defensas como el veterano Tomás Ruso, Óscar Amat o Guille, defensa del Elx Ilicitano que ya jugó con los de la Vega Baja hace dos años. También se ha incorporado del Atzeneta Cristian Sánchez o Yeray del Novelda. El técnico de Crevillent no podrá contar con Planelles pero espera recuperar a Kike Tortosa.

En el Alzira, Pau Quesada recupera a Boix tras cumplir el partido de sanción. Prieto aún no está plenamente recuperado y como mucho entraría en la convocatoria. No es éste un problema para el técnico cullerense ya que Santi ha dejado una gran imagen en los últimos partidos. Serán baja segura Bono y Guzmán, que el jueves se dio un fuerte golpe con Nemesio. «Hemos de estar muy atentos a las jugadas a balón parado. El Crevillent no ha mostrado aún el potencial que tiene en general», explicó Quesada.