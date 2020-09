Alberic suspende los actos del «Mig Any Faller» de octubre

La Junta Local Fallera (JLF) de Alberic y los presidentes de las seis comisiones de la localidad, de común acuerdo con el ayuntamiento, han decidido suspender los actos programados para el Mig Any Faller debido a las restricciones y recomendaciones sanitarias ante los sucesivos rebrotes que deja la pandemia de coronavirus en las últimas semanas por toda España.

Los representantes de las fiestas josefinas de Alberic publicaron ayer un comunicado en el que explican el acuerdo alcanzado de forma unánime, que suspende la programación prevista para la primera semana de octubre coincidiendo con el ecuador del ejercicio fallero.

«Decisión my complicada»

«Desde la Junta Local Fallera de Alberic queremos transmitir a todos los falleros que ha sido una decisión muy complicada, pero se tiene que hacer así por responsabilidad. Pedimos paciencia. Juntos nos haremos más fuertes y celebraremos, cuando se pueda, todo lo que no hemos podido celebrar por esta pandemia. Ánimos y volvermos más fuertes que nunca», expone el comunicado.

El Ayuntamiento de Alberic, por su parte, por boca del alcalde, Toño Carratalá, agradeció «la comprensión, colaboración y madurez que han mostrado los seis presidentes de las comisiones falleras, así como el presidente y el resto de miembros de la Junta Local Fallera de Alberic».