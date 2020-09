Los «ecopuntos» recogen 60.000 kilos de residuos en solo mes y medio El PP de Alzira ve desproporcionado invertir 400.000 € en un carril-bici

Los «ecopuntos» habilitados por la concejalía de Servicios Urbanos del Ayuntamiento de Alzira en zonas estratégicas del término para evitar vertidos incontrolados de residuos han recogido más de 60.000 kilos en apenas mes y medio, según el balance realizado a fecha 31 de agosto. El objetivo de estos «Ecopunts Nets» era facilitar el reciclaje de los vecinos, especialmente en verano, cuando muchos propietarios de chalés y casas de campo aprovechan para hacer limpieza. «Por suerte, el incivismo de la gran mayoría de vecinos se ha podido revertir un poco con esta iniciativa que está dando buenas cifras de recogida», ha destacado el concejal del área, Fernando Pascual, que no descarta habilitar más puntos de recogida. El Partido Popular de Alzira ha valorado como «desproporcionada» la inversión de 400.000 euros en la construcción del carril-bici que comunicará el casco urbano con el polígono industrial de Amcor y cuestionado que se pueda considerar una obra prioritaria en la ciudad. «Tenemos viales en pésimas condiciones, infraestructuras hidráulicas pendientes de ejecutar, un retén de policía que no sabemos cuándo se va a terminar, y así un largo etcétera. Esperemos que este carril-bici no acabe como el de la Avenida de la Ribera, con una señal de ´prohibido bicicletas´», señalan los populares, que reclaman al gobierno bipartito (Compromís-PSOE) «más seriedad, mayor planificación, menos improvisación y menos oportunismo».