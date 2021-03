Albalat impulsa la mayor exhumación de tumbas por temor a quedarse sin nichos

La imposibilidad de ampliar el cementerio de Albalat de la Ribera hasta la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana, un trámite que se puede demorar un par de años, y las necesidades de espacio que se auguran a corto plazo han llevado al consistorio a tramitar la mayor exhumación de la historia con el objetivo de suprimir todas las sepulturas en tierra que se conservan para construir nichos. La exhumación de 35 tumbas con más de cuarenta años de antigüedad propiciará la construcción en esa parcela de entre 270 y 290 nichos que cubrirán las necesidades de los próximos veinte años.

La práctica de eliminar este tipo de enterramientos para liberar espacios en los que construir nichos ya se venía realizando en el cementerio de Albalat, si bien hasta ahora se ajustaba a la superficie necesaria para levantar nuevos bloques, prácticamente uno a uno. El alcalde de Albalat, Felip Hernandis, explicó ayer que el expediente que se debe tramitar en cualquier exhumación es muy costoso y «comporta el mismo trabajo si se trata de diez metros lineales que de 50», por lo que se ha decidido actuar con perspectiva de futuro y exhumar todas las tumbas que quedan en tierra. Hernandis considera que se evita que las siguientes corporaciones se vean en la necesidad de repetir este proceso administrativo para construir nuevos bloques de nichos.

«Actualmente nos quedan nichos para año y medio, pero no quiero que me coja el toro», comentó el alcalde, mientras recordaba que, al margen del expediente de exhumación en el que se comunica a todos los familiares el traslado de los restos, los plazos administrativos en la licitación de las obras también consumirán varios meses. Según explicó, la posibilidad de ampliar el cementerio con terrenos colindantes depende de la aprobación del nuevo plan urbanístico, aunque la tramitación de ese documento siempre resulta compleja.

Localización de familiares

El Ayuntamiento de Albalat ha conseguido contactar con descendientes de 33 de los 35 difuntos que van a ser trasladados y ya ha publicado el anuncio oficial para cumplir el trámite en los casos en que no se ha podido localizar a ningún familiar. El alcalde detalló que, en base a este procedimiento, los parientes del difunto deben comunicar al ayuntamiento dónde quieren trasladar los restos mientras que, en aquellos casos en que no se ha localizado a ningún descendiente, estos se depositan en bolsas en un nicho común por si en el futuro se produjera alguna reclamación. El anuncio publicado por el ayuntamiento detalla que en estas tumbas no se ha producido ninguna exhumación ni inhumación en los últimos cuarenta años y se da la circunstancia de que los titulares de los derechos funerarios han fallecido sin dejar herederos conocidos.

Felip Hernandis admitió que nunca antes se había abordado una exhumación de esta magnitud en el cementerio de Albalat, pero incidió en que de ese modo se ahorra tener que repetir el trabajo en el futuro. El alcalde detalló que, de los cuatro cuartos en que se divide el cementerio, ya hay tres ocupados y ahora se completará la construcción de nichos en el último cuarto.