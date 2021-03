La colecta entra en crisis

En portada.

Sin duda la noticia lo merece. Almussafes pelea con Vigo, Zaragoza y Cáceres por la gigafactoría de baterías. Alguien tendrá que albergar la planta financiada con fondos europeos. Desde aquí se defiende el peso de la Ford. Me gustaría equivocarme pero una vez más ¿victimismo? verán como no ganamos. Antes fue Andalucía, ahora Galicia, Aragón, Extremadura...

Innovando.

Una empresa importante de la Ribera, la alcudiana Istobal, ha logrado reciclar toda el agua del lavado de vehículos y, además, eliminar cualquier vertido. Se ha convertido en la primera firma de su sector que ha desarrollado un sistema de depuración biológica para reutilizar los caudales. Istobal, que es pionera en el desarrollo de soluciones sostenibles para reducir el consumo de agua, energía y productos químicos en la industria del lavado para la automoción, abre la puerta en países con restricciones. Grupo multinacional líder en su sector exporta ahora mismo sus productos a más de 75 países..

Diario de la Pandemia.

Por suerte no tan diario, lo cual es buena señal. El examen de la Pascua llega con los niveles más bajos de contagios. Se acerca un período como el que provocó la tercera ola: un puente seguido de vacaciones muy propicio para las reuniones sociales. El índice ha tardado dos meses en caer cerca del cero. Alzira, Cullera, l’Alcúdia y Almussafes están al fin por debajo de los veinte casos por cada cien mil habitantes. Los docentes de la comarca aguardan una nueva fecha de vacunación.

La restauración del campanario.

Me refiero al que forma parte del conjunto del templo de Santa Catalina de Alzira que recae a la plaza del Sufragio. La parroquia ha iniciado una campaña y busca 150 familias que donen un euro al día durante un año. El párroco, experto en estos temas y en otros similares, sabe que tiene asegurado el éxito. El andamiaje ya está instalado en el monumento, casi con toda seguridad del siglo XIV. La torre, que en sus inicios parece ser que no tuvo función de campanario, no albergó nunca en sus bajos ninguna capilla dedicada a la Virgen del Sufragio ni fue originariamente la iglesia del cementerio parroquial tal y como interesadamente señaló en su día un indocumentado y luego otros erróneamente han divulgado. La historia se hace a través de documentos y no de suposiciones.

Diario de la Pandemia.

El repunte de casos alerta del riesgo de relajar la prevención en Semana Santa. La distensión de las restricciones rompe una tendencia descendente de casi dos meses. Los contagios crecen ligeramente en Alberic, Algemesí, Alginet, Carcaixent, Carlet, la Pobla Llarga, l’Énova, Manuel, Sueca y Turís.

Verde que te quiero verde.

La Oficina Verde del Consorci de la Ribera ha permitido un ahorro energético de alrededor de 144.000 euros a hogares y pequeños comercios gracias a las gestiones realizadas durante el pasado año. Se trata de una magnífica noticia. Las poblaciones que ofrecen el servicio son Alfarp, Algemesí, Alzira, Guadassuar, l’Alcúdia y la Barraca d’Aigües Vives.

Alberic quiere tranquilidad.

Otra redada en la localidad corta 22 enganches a la luz ilegales. La Guardia Civil desmantela siete plantaciones de marihuana tras desplegarse por dos zonas del núcleo urbano y una urbanización. Los operativos oficiales se repiten de forma cíclica en la localidad desde el año 2018.

Carlet y su Presupuesto.

El PP afea al equipo de gobierno local que deje de ejecutar 2,5 millones de euros de su presupuesto. La alcaldesa lo reconoce pero defiende que parte de ese dinero se ha incorporado ya al primer trimestre de este año. Maria Josep Ortega debe velar porque el dinero consignado se gaste cuando toca. Su ejecutivo, además, ha dejado perder una subvención provincial para la reforma del triquet.

Breves en titulares.

«Casi seis de cada diez pueblos de la Ribera siguen sin un plan contra incendios», «El rastro de Corbera reabre 13 meses después», «Carcaixent ahorra 1,8 millones de metros cúbicos de agua al repararse las fugas», «Alzira prevé comenzar en abril la vacunación masiva», «Carlet retoma el servicio de bus para desplazar a los residentes del geriátrico» y «Cullera tiene ventanilla única. Más de 2.300 personas se han beneficiado en pocas semanas de las ventajas de la nueva oficina municipal».

Una buena noticia.

Ford alivia la situación de Almussafes con el nuevo motor híbrido. La planta de la Ribera fabricará el dispositivo para toda Europa aunque mantiene los 630 despidos previstos. La compañía confirma el futuro de la planta con más carga de trabajo y una inversión de 5,2 milloAlbalat de la Ribera impulsa la mayor exhumación de tumbas por temor a quedarse sin nichos. El consistorio tramita la supresión de las últimas 35 sepulturas en tierra para liberar espacio para poder construir más de 270 hornacinas. De momento quedan nichos para año y medio si bien la aprobación del futuro PGOU, que aún tardará, permitirá ampliar el cementerio.nes de euros para aumentar la capacidad de la fábrica de baterías. Los sindicatos reclaman la recolocación de trabajadores y bajas incentivadas frente al ERE.

Prevenir es curar. Albalat de la Ribera impulsa la mayor exhumación de tumbas por temor a quedarse sin nichos. El consistorio tramita la supresión de las últimas 35 sepulturas en tierra para liberar espacio para poder construir más de 270 hornacinas. De momento quedan nichos para año y medio si bien la aprobación del futuro PGOU, que aún tardará, permitirá ampliar el cementerio.

Menos mosquito tigre.

La experiencia piloto que la Generalitat realizada en Polinyà y Albalat para combatir la plaga con la suelta de machos esterilizados empieza a dar resultados esperanzadores al conseguir una reducción de hembras, las que pican, próxima al 80 %.

Colectas parroquiales en crisis.

El párroco de Santa Catalina ve «raquíticas» las colectas y pide a los fieles que dupliquen sus aportaciones.

SABIES QUÈ?

El divendres farà 75 anys que el diari informava d’una sèrie d’activitats esportives a Alberic. A la Llar Rural hi van haver exhibicions de boxa i s’anunciava la celebració d’un homenatge a Rafael Ferrer, porter de l’equip local. El mateix dia, cinquanta anys després, la recordada professora Consuelo Aranda pronunciava el Pregó de la Setmana Santa.

El dissabte farà 50 anys que José Bomboí donava compte de la celebració en l’església de Sant Jaume del matrimoni de sis parelles de gitanos. Com a convidat a l’acte van assistir el capità de la Guàrdia Civil d’Alzira i el subtinent d’Algemesí. Després tingué lloc un almorzar al Patronat d’Acció Catòlica. I el mateix dia es prenia foc el magatzem que tenia a Alzira Cristóbal Balaguer.

AMB NOM PROPIANA ISABEL LOIS

La professora i investigadora Ana Isabel Lois Caballé va nàixer a Alzira l’any 1965. Després d’estudiar Dret a la Universitat de València es va doctorar l’any 1994 amb la tesi «Los presupuestos objetivos de la responsabilidad derivada de productos defectuosos en la Directiva 85/374/CEE». L’any 1997 va obtindre la plaça de Professora Titular d’Universitat i exercix la docència en el Departament de Dret Mercantil «Manuel Broseta Pont» de la Facultat de Dret de la UV.

La seua labor investigadora s’ha orientat al camp del Dret de Consum i al dret de les societats.

Ana Isabel ha participat en diferents seminaris, conferències, congressos i cursos, així com en projectes d’innovació docents.

Ha publicat els seus treballs, entre altres, en la Revista General de Derecho, la Revista de Derecho Mercantil, la Revista Aranzadi de Derecho Patrimonial y Cuadernos de Derecho y Comercio.

És autora de diferents llibres entre els quals destaquem Introducción al Derecho del Consumo (1991), La responsabilidad del fabricante por los defectos de sus productos (1996) i La prohibición de competencia de los administradores de la SRL (1999), i és coautora de moltíssims articles.

L’any 2000 Ana Isabel va ser nomenada Presidenta del Col·legi Arbitral en la Junta Arbitral de Consum de la Comunitat Valenciana, càrrec que compatibilitza amb el de Secretària del Col·legi i Àrbitre Únic de la Junta.