El líder de la pantanada ve "indecente" que aún se reclamen créditos 38 años después

Como ayer adelantó Levante-EMV, el ICO, que en su día asumió los activos de otras entidades de crédito oficial, ha activado una nueva remesa de reclamaciones judiciales tras conseguir en la Audiencia de València resoluciones favorables a las demandas formalizadas en la primavera de 2018 para reclamar préstamos concertados en los años 1982 y 1983. Fuentes del ICO enmarcaron estas nuevas reclamaciones -demandas judiciales en unos casos, mientras que en otros se ha requerido documentación como primer paso- en un proceso de recuperación de créditos iniciado en el año 2017, una vez finalizadas todas las moratorias concedidas por el Gobierno en los diferentes intentos de cerrar las heridas abiertas, que ha tenido continuidad en el tiempo tanto en la vía extrajudicial como en la judicial. Las mismas fuentes señalaron que las operaciones pendientes representan menos del 1 % de todos los créditos que concedieron tras la pantanada de Tous, si bien no ha trascendido el número de demandas ya formalizadas o las que pueden estar en curso.

Acuerdo de condonación

Xavier Sierra, que como presidente de Afiva lideró a los damnificados, incidió en que a ninguna de las personas que se acogieron al decreto dictado por el Gobierno tras el acuerdo para cerrar el caso Tous se le puede reclamar la devolución de los préstamos. «Nosotros no queríamos ganar dinero y como el importe de los préstamos representaba el daño que habíamos sufrido, nos acogimos al decreto a cambio de la condonación porque después de 17 años de lucha estábamos ya desencantados y por eso se firmaron los decretos», recordó Sierra, que no dudó en valorar como una «indecencia» que más de 38 años después se sigan reclamando créditos derivados de una inundación provocada por el desmoronamiento de una presa propiedad del Estado. «Los que hacen estas cosas no pueden ser buena gente», indicó.

El ICO formalizó hace un par de años las primeras demandas que, pese a las resoluciones dispares en primera instancia, ha ganado en la Audiencia -al parecer aún queda alguna pendiente de resolución- y diversos testimonios apuntan que ha lanzado una nueva remesa de reclamaciones.