La Ribera manté estable la corba de contagis i obrirà nous punts de vacunació

La Ribera manté, una setmana més, una situació sanitària estable, segons va informar ahir l’àrea de Salut Pública als ajuntaments de la comarca. Assolida, almenys de moment, l’estabilitat a la corba de contagis, a poc a poc s’obrin nous espais per a la vacunació massiva de la població. La normalitat sembla més propera que mai.

Les xifres facilitades pels ajuntaments de la comarca són, majoritàriament, envejables, ja que s’esperava una quarta onada de contagis arran de les Pasqües. El cas més preocupant és el de Cullera, on en els darrers catorze dies s’han detectat 34 positius, el que suposa una incidència acumulada de 156,59. És a dir, es troba en una situació d’alt risc segons els barems establerts per les autoritats sanitàries.

Alzira, en canvi, manté des de fa setmanes un nivell de contagis inferior als 50 casos per cada 100.000 habitants, barrera que, en cas de superar-se, indicaria un ris mitjà. En el seu cas, es xifraven en deu els positius actius (22 per cada 100.000 residents). Una afecció similar a la que registra Almussafes, on els dos contagis detectats en catorze dies representen una incidència acumulada de 23,31. Els mateixos casos s’han diagnosticat a Carlet (12,63 d’incidència acumulada), Benifaió (16,3) o l’Alcúdia (16,42).

Una de les grans preocupacions, precisament, que existia entre els professionals de la salut era que una nova onada de contagis provocara no sols nous episodis de col·lapse hospitalari sinó també un alentiment del procés de vacunació. Afortunadament, no ha estat així.

De fet, ja es donen per immunitzats els veïns de la comarca majors de 75 anys. En cas de ser d’eixa franja d’edat i no estar vacunat cal posar-se en contacte amb el centre de salut corresponent. En els dies vinents s’administraran les dosis que corresponen a les persones d’entre 70 i 74 anys. A més, Sanitat ha iniciat ja les citacions per a la franja de 60 a 69.

El procés s’agilitzarà, encara més, amb l’arribada de més vacunes a la Comunitat. De fet, a poc a poc s’habilitaran nous punts a la comarca. Alzira acollirà a veïns de la ciutat i també als de Llaurí i Corbera majors de 55 anys a finals de mes, moment en què s’espera que cada àrea de referència puga assumir als seus habitants. L’alcalde de Sumacàrcer ha confirmat recentment que la setmana vinent també s’administraran vacunes a la localitat. El Magatzem de Ribera, per la seua banda, s’ha estrenat ja com a centre de vacunació a Carcaixent. I l’Alcúdia espera que la segona dosi de les persones entre 65 i 69 es puga injectar ja a l’Àgora Jove.

No obstant això, les autoritats municipals i el sindicat CCOO manifestaren ahir la seua preocupació respecte a la fi de l’estat d’alarma i les possibles nefastes conseqüències en l’evolució pandèmica. «Que s’acabe no vol dir que el virus desaparega» és el missatge més repetit aquesta setmana.