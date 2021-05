«La millor forma de conéixer una ciutat i el seu entorn és assaborint la seua gastronomia, els seus productes de proximitat vinculats al territori i endinsar-se en les receptes populars, tradicionals i innovadores de les seues cuines». Són paraules de l’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, després d’adherir-se la ciutat ahir en Fitur a la xarxa de destinacions gastronòmiques «Saborea España», la plataforma que potencia el turisme i la gastronomia del país.

Cullera amb esta adhesió es converteix en la segona ciutat de la província, després de la ciutat de València, en entrar en esta club gastronòmic selecte i, a més, ho ha fet per unanimitat de totes les ciutats que conformen la xarxa. Això suposa una punta de llança per als restauradors de Cullera, que «ara més que mai necessiten d’eixe valor i reconeixement perquè el visitant sàpiga que Cullera forma part d’una marca que ens va permetre impulsar-nos en el panorama nacional i internacional i enriquir la nostra destinació», defensa Mayor.

De fet, Mayor va destacar l’aposta cullerenca per transformar els productes gastronòmics en experiències turístiques autèntiques i singulars perquè «al final una de les coses amb les que més et quedes i per les quals et planteges repetir un viatge és pel menjar. I a Cullera la gastronomia és l’ingredient complementari que fa que l’experiència turística siga completa», al mateix temps que va afegir que «és la forma que ens ajuda a desestacionalitzar el turisme durant tot l’any i que tinguem constantment gent que pensa en Cullera per passar el seu temps lliure».

En l’acte van estar a més del primer edil i la regidora de Turisme, Débora Marí, el president de Saborea España, Adolfo Múñoz, la presidenta de l’Asociación Española de Destinos para la Promoción del Turismo Gastronómico, Ana Redondo, a més del president del Club de Producto Artesano del Arroz, José Palacios i Juan Femenia, president de l’Associació d’Hostalers de Cullera.

L’entrada a este grup selecte de destinacions turístic-gastronòmiques comporta potenciar la promoció i comercialització de manera més ambiciosa i innovadora, identificant i captant nous mercats. Esta incorporació a «Saborea España» coincideix pocs dies després d’haver-se adherit també a la marca gastroturística de la C. Valenciana «L’Exquisit Mediterrani», amb la qual cosa Cullera seguix impulsant la seua cultura gastronòmica vinculada al turisme, on la qualitat i bon fer d’altres sectors locals com l’agricultura, la pesca o la restauració juguen un paper fonamental.