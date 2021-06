La Guardia Civil ha detenido “in fraganti” a cuatro personas por delitos de hurto a personas de avanzada edad en Cullera. Se valían de una estratagema que consistía en verter algún tipo de producto sobre sus víctimas, que después simulaban limpiar sacando toallitas higiénicas de sus bolsos y, con esa excusa, les sustraían el dinero. El arresto de los presuntos delincuentes en el marco de la operación Serfal se produjo cuando se disponían a cometer un hurto tras elegir a dos personas mayores en una entidad bancaria. La investigación considera que los detenidos, dos hombres y dos mujeres, formaban un grupo criminal al que atribuye varios delitos de hurto.

Las investigaciones comenzaron por parte de la Guardia Civil de Cullera ante la incipiente alarma social y sensación de inseguridad pública creada en localidad por la proliferación de hurtos a personas mayores a la salida de las entidades bancarias.

Las detenciones se produjeron en el momento que los presuntos autores iban a perpetrar un hurto a dos personas de avanzada edad que habían realizado un reintegro por valor de 950 euros en una entidad bancaria de Cullera, evitando así un nuevo delito de hurto.

El “modus operandi” consistía en desplazarse a diversas localidades de la Comunitat Valenciana, donde los autores localizaban y señalaban a las víctimas a las otras dos integrantes del grupo criminal. Los compinches accedían al interior de las oficinas de las entidades bancarias para observar las operaciones realizadas por personas mayores y rápidamente salían sin realizar ninguna operación para evitar se reconocidos por sus víctimas. Tras contactar con las mujeres, que se encontraban en las inmediaciones de las oficinas bancarias, éstas seguían discretamente a sus víctimas hasta alguna calle menos transitada en la que las abordaban.

Para ello se valían de una estratagema, consistente en verter algún tipo producto sobre los mismos, sacando a continuación unas toallitas higiénicas de sus bolsos y, con la excusa de limpiarlas, procederían a registrar tanto los bolsos como los bolsillos, aprovechando la confusión del momento, con la intención de sustraer el dinero en efectivo que minutos antes habrían sacado de sus cuentas.

Los presuntos autores elegían cuidadosamente a las víctimas, aprovechándose de la vulnerabilidad de las mismas, personas que debido a su edad y circunstancias físicas no podían oponer resistencia. Además, los presuntos autores, valiéndose de las actuales circunstancias sanitarias y sociales que ha propiciado la pandemia de COVID-19, establecieron numerosas medidas de seguridad en aras de no ser reconocidas a por las víctimas y los agentes, tales como: llevar varias mascarillas, de diferentes colores, así como vestir diversas prendas para, tras la comisión de los hechos delictivos cambiar de aspecto. Además de ello, durante los hechos los autores, una vez cometido el hecho delictivo, abandonaban el lugar en direcciones opuestas y estableciendo medidas para no poder ser localizados.

Por todo ello, la Guardia Civil de Cullera, procedió a la detención de 4 personas, 2 varones de dos mujeres de nacionalidad colombiana y española, y de edades comprendidas entre los 26 y 51 años, por los presuntos delitos de hurto.

Las detenidos y las diligencias instruidas han sido entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Sueca.