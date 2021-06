Algemesí deixa en l’aire la celebració de les processons

El programa acordat alterarà la programació habitual, però, permetrà a la ciutat d’Algemesí retre homenatge a la Mare de Déu de la manera més digna possible. La novena a la Mare de Déu se celebrarà com és habitual, davant de la Capella de la Troballa i els carrers adjacents i conclourà, el dia 6 de setembre, amb la representació dels Misteris. En finalitzar la novena, el mateix dia 6, se celebrarà la tradicional Nit del Retorn a les portes de la Basílica de Sant Jaume.

El dia 7 tindrà lloc el Cant de Vespres, però, enguany, se celebrarà en la plaça Major, fora de la Basílica, on hi haurà previst un altar que presidirà la celebració i cadires, a la distància corresponent, per tal que puga assistir més gent. En acabar les vespres, en la mateixa plaça, tindrà lloc el concert de la Societat Musical d’Algemesí que, cada any, es programa per a la nit del dia 6, però que enguany s’ha acordat que siga el dia 7 en finalitzar les vespres, ja que, posteriorment, no podrà celebrar-se la Processó de les Promeses.

El dia 8, també en la plaça Major i aprofitant l’altar, tindrà lloc la celebració de la Missa Major en honor a la Mare de Déu de la Salut. En finalitzar la missa es presentarà el CD de les músiques de la Festa i, cada ball oferirà a la patrona una actuació.

Tots aquests actes aniran precedits de la inauguració de dues exposicions al Museu de la Festa. Una d’instruments de l’Escola de Tabal i Dolçaina i una altra de fotografies.