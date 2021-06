La «columna vertebral» de l’Alcúdia estrena lluminària

L’avinguda Antoni Almela és, a hores d’ara, la columna vertebral de l’Alcúdia, una artèria de més d’un quilòmetre de llargària que ocupa el lloc per on discorria l’antiga carretera Nacional-340. Amb l’actuació de canvi de llums i del cablejat de tota la via, s’ha millorat la visibilitat, la seguretat i l’estalvi energètic.

Dins de l’esforç de l’ajuntament per millorar la sostenibilitat de les infraestructures municipals, es va plantejar un projecte de substitució de la lluminària de tota l’avinguda, acollint-se a una subvenció de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per a l’estalvi i l’eficiència energètica en l’enllumenat públic. Dita subvenció suposava un total de 76.370 euros, 38.185 en concepte d’ajuda i la mateixa quantitat en concepte de préstec a interés zero, no reemborsable.

L’actuació que inclou dita subvenció ha consistit a canviar les 257 lluminàries distribuïdes en 135 bàculs de forja al llarg dels 1.200 metres de llargària de l’avinguda, així com els 35 projectors de LED per millorar la visibilitat dels passos elevats per a vianants.

S’han substituït els llums existents, de 70 watts de potència, per altres de tecnologia LED, de llum neutra i amb la meitat de potència (35 watts) i que no obstant això fan una llum més intensa i que s’escampa més que en les anteriors, i produeix un 50 % d’estalvi energètic en comparació a les antigues. En el cas de la il·luminació per als passos de vianants, s’han emprat projectors de LED de 50W. Este punt de millorar especialment els passos elevats de vianants era una demanda de la ciutadania alcudiana, que s’havia fet arribar al consistori, per sobretot en els últims temps en què els anteriors projectors havien perdut a causa del pas del temps part de la seua potència.

En el moment de la redacció del projecte de millora de l’eficiència energètica, els operaris municipals i els tècnics redactors observaren que a l’avinguda Antoni Almela hi havia punts de la conducció elèctrica en mal estat i que el cablejat en general estava en pitjor situació que l’estimada originàriament.

Vista la situació, i donada la importància de l’avinguda, que a hores d’ara és la principal artèria del poble, es va concloure que era urgent la substitució del cablejat complet de la via.

Es va tenir molt en compte a l’hora de prendre la decisió la tipologia de les faroles, fetes de forja, i que el mal estat del cablejat implicava un potencial risc de derivació cap als elements metàl·lics, susceptibles de ser tocats pels vianants, amb el perill que això suposava per a la seguretat de les persones. Per tal de solucionar-lo, l’ajuntament va obrir el mes de febrer un procés de licitació de l’obra de canvi de cablejat mitjançat procediment obert que va finalitzar amb l’aprovació del contracte per la Junta de Govern local el passat 6 de juny . L’obra, finançada amb fons municipals, tenia un termini d’execució de 15 dies i a hores d’ara ja està finalitzada. El pressupost total ha ascendit a 42.900 euros.

L’any 1993 començaren les obres que anaven a donar forma al projecte que concebia una avinguda que distribuïa els seus 30 metres d’amplària en 5 de voreres, 5 per a aparcaments i 10 per a la calçada. L’enginyer elèctric responsable de l’enllumenat va ser Enric Ferrandis, i el cablejat que ell va planejar ha romàs durant 26 anys, sense modificacions. Ara, el pas del temps i algunes obres civils que han dut a terme al llarg de l’avinguda aconsellaven la seua renovació total.

L’avinguda complix 27 anys

Uns 20.000 vehicles circulaven diàriament per l’interior de l’Alcúdia a finals dels anys 80 del segle passat. El trànsit, que posteriorment absorbí l’autovia, passava a gran velocitat deixant pols i soroll. Arran de les pluges, la carretera feia una espècie de barrera que escopia l’aigua cap als carrers adjacents. No hi havia un lloc habilitat per a poder aparcar. Amb aquest panorama es despertaven diàriament els veïns i veïnes que vivien prop de la Carretera els quals, a més a més, havien de lidiar amb la desgràcia de múltiples col·lisions i atropellaments.

El canvi de carretera a avinguda va ser un procés de 7 anys, que començà en 1987 amb l’aprovació del traçat de l’autovia i les consegüents expropiacions. Després de dos anys d’obres, en 1990 s’inaugurà la variant i la desviació dels vehicles de la Nacional 340 va ser un fet.

Arribat desembre de l’any 1991, s’escriviren les primeres lletres de l’anomenat “Projecte del passeig de la carretera”, redactat per l’arquirtecte municipal Antonio Calza i coordinat des de l’oficina tècnica municipal, les obres començaren l’any 1993 i finalitzaren en 1994. El pròxim mes de juliol es compliran 27 anys de la inauguració.