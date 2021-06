Spanish brass alzira, vint anys d’un festival pioner

El Festival Spanish Brass Alzira (SBALZ), que cada estiu plena Alzira de música per a metalls celebra este any 2021 el seu vinté aniversari. El SBALZ converteix Alzira en un vertader referent per a tothom dels instruments de metall.

Vint anys d’estreta relació entre el grup Spanish Brass, la Societat Musical d’Alzira i l’Ajuntament d’Alzira, demostrant l’important que és la col·laboració entre les entitats culturals i el nostre Ajuntament. Una bona idea mereix tindre continuïtat i així s’està demostrant a la nostra ciutat amb el pas dels anys.

Des del Partit Popular volem donar l’enhorabona a Spanish Brass per confiar en Alzira per a ser la seu d’este Festival, a la Societat Musical d’Alzira i a tots els equips de govern del nostre Ajuntament que durant estos 20 anys han fet costat a este Festival Musical pioner en el món de la música per als metalls.

Cal recordar que al llarg de les 19 primeres edicions del festival han passat pel mateix quasi 2.000 alumnes, que han gaudit dels ensenyaments d’artistes nacionals i internacionals i que tenen a Alzira com a referència de qualitat en estes especialitats instrumentals.

Des del seu inici és un festival pioner, ja que ha oferit un format diferent en combinar les classes a l’alumnat amb una gran varietat d’activitats paral·leles com: tallers sobre tècnica instrumental, ioga, tècnica Alexander, respiració i reconducció postural; exposicions de les diferents marques que patrocinen el festival, màster class dels diferents solistes que visiten el festival i concerts (en estes dènou edicions unes 26.000 persones han assistit als concerts).